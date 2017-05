27 heridos por las turbulencias en un vuelo Moscú-Bangkok de Aeroflot

Al menos 27 pasajeros resultaron heridos en un vuelo de Aeroflot entre Moscú y Bangkok cuando el avión penetró en una zona de fuertes turbulencias, anunció el lunes (1 de mayo del 2017) la compañía nacional rusa. La turbulencia súbita es conocida como turbulencia de aire claro (TAC), informó la agencia de noticias Interfax.

El avión, un Boeing 777, que se dirigía Bangkok, experimentó una violenta ascensión de hasta doscientos metros, que afectó a los pasajeros que estaban de pie o no llevaban ajustados sus cinturones de seguridad.



El suceso se produjo poco antes de que el aparato iniciara el descenso para tomar tierra el aeropuerto de Bangkok, donde finalmente aterrizó con normalidad.



"Parte de los pasajeros heridos, aquellos que presentaban lesiones graves o fracturas fueron hospitalizados", dijo una fuente citada por Interfax.



Un responsable de la embajada de Rusia en Tailandia, Denis Antonyuk, precisó que las víctimas eran 24 rusos y tres tailandeses.



“Quince rusos y dos tailandeses siguen en el hospital”, señaló.



En un comunicado, Aeroflot señaló que la tripulación no pudo advertir a los pasajeros de la turbulencia, ya que la TAC surge en cielos despejados, con buena visibilidad, donde el radar meteorológico no es capaz de detectarla.



"Representantes de Aeroflot y funcionario del Consulado de Rusia en Bangkok se han puesto en contacto con los heridos para prestarles asistencia", añade la nota.



Según la compañía aérea rusa, anualmente en la aviación civil se registran cerca 750 casos de TAC.