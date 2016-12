Henrique Capriles dice que Maduro 'miente' sobre el retiro del billete de mayor valor en Venezuela

El líder opositor venezolano Henrique Capriles calificó este 14 de diciembre del 2016 como una "mentira"la explicación que dio el presidente Nicolás Maduro de que ordenó retirar de circulación el billete de mayor valor del país para enfrentar una conspiración internacional contra la economía venezolana.

Capriles dijo que la decisión contra el billete de 100 bolívares responde a que la inflación incidió en la escasez del papel moneda, ya que los venezolanos tenían que destinar cada vez más efectivo en sus compras cotidianas.



"Nosotros arrancamos el año con una cantidad de billetes determinada, pero tenemos una inflación disparada que hace que todo suba de precio, lógicamente se van a necesitar más billetes y desde el gobierno no previeron eso. Es mentira que se lo hayan llevado a Colombia", señaló.



Maduro ordenó retirar los billetes de 100 en un lapso de 72 horas, que vence mañana, pues el viernes dejará de tener valor. Alegó que los billetes eran contrabandeados a Colombia por "mafias"que buscan dañar la economía y con ello al Gobierno.



En su visita a una localidad rural de la región de Miranda, donde es gobernador, Capriles dijo que el canje de billetes, que se debe hacer en un lapso de 72 horas, se sumó a la escasez de alimentos y medicinas y a la inflación galopante.



"Es una locura lo que vemos en las agencias de bancos con gente de todas las edades en filas. Las personas van a los bancos y no pueden canjear los billetes porque no hay. A juro lo tienen que depositar, porque no hay efectivo disponible", indicó.



Agregó que el 70% de los billetes que circulan en el país son de 100 bolívares, lo que hace más compleja la situación. "Si no hacen nada para controlar la inflación, Venezuela será un país en escombros. Si el gobierno no resuelve el problema económico de fondo, nada de lo que hagan solucionará la crisis", aseveró.



Según Maduro, los billetes se acumulaban en depósitos en Colombia, con el fin de restarle liquidez a la economía y presionar al alza el cambio en el mercado negro. La medida de retirar el billete de circulación fue acompañada con el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas, asegurando que con ello "se le quemarán las manos a las mafias".



Al perder valor, los billetes que están retenidos en Colombia no podrán regresar al circulante, lo que significará en una enorme pérdida para las mafias, afirmó Maduro. Mientras, el Gobierno pondrá en circulación desde mañana o el viernes una nueva familia de billetes de 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 y 20 000 bolívares, lo que confirma la espiral inflacionaria, de la cual no hay cifras oficiales, pero se estima en 700% en 2016.



Capriles instó a los venezolanos a reaccionar ante las acciones del Gobierno, que agravan la crisis económica y social. "Los venezolanos tienen que terminar de reaccionar ante la crisis que ha generado el Gobierno. Cada día nos están acorralando más. Los políticos tenemos nuestra responsabilidad al fijar una ruta que permita consolidar un cambio, pero es importante que el pueblo despierte. Esto que está haciendo el Gobierno es muy grave", puntualizó.