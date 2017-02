'Hecho en México', una campaña frente al desafío de Trump

El Gobierno mexicano lanzó este miércoles 1 de febrero del 2017 el distintivo "Hecho en México" para apoyar a la industria nacional, ante los cambios esperados en el frente externo por políticas comerciales más proteccionistas en Estados Unidos.

"Queremos que este sello de 'Hecho en México' sea un símbolo de calidad y de confianza para los consumidores dentro y fuera del país", dijo el presidente Enrique Peña Nieto en el acto de lanzamiento.



El símbolo, que incluye el águila de la bandera mexicana, ya existía antes, pero ahora se le dará más impulso con una certificación de calidad de acuerdo a estándares internacionales. "Esto no significa distinguir si las empresas que lo realizan sean nacionales o no. Lo importante es que están estos productos hechos por manos mexicanas, hechas con calidad", dijo Peña Nieto.



Estados Unidos es el principal socio comercial de México y recibe el 80% de sus exportaciones, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta o TLCAN, en español), que rige desde 1994. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere renegociarlo o incluso ponerle fin, y ha presionado a empresas, en especial de la industria automotriz, para que trasladen empleos desde México a Estados Unidos.



Peña Nieto dijo que el distintivo "Hecho en México" servirá no solo como sello de calidad, sino también como "una invitación para que los mexicanos consuman los productos hechos en México".



México, con un mercado interno de más de 120 millones de habitantes, tiene tratados de libre comercio con más de 40 países del mundo, pero su economía es muy dependiente de Estados Unidos.



México anunció hoy también el inicio de tres meses de consultas con empresarios y otros actores como paso previo al inicio de las negociaciones con Estados Unidos. En simultáneo Estados Unidos llevará a cabo una consulta similar en su país, según informó el Gobierno mexicano.