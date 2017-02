El hambre amenaza al 65 % de los hogares yemeníes por la guerra

El hambre amenaza al 65 % de los hogares en el Yemen, donde la situación de la agricultura se ha deteriorado drásticamente en los últimos meses a causa de la guerra, alertaron hoy varias agencias de la ONU en un comunicado.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) difundieron las conclusiones de la primera encuesta en el país realizada desde la escalada del conflicto en marzo de 2015.



El informe destaca que la situación económica de tres cuartas partes de los hogares es peor ahora que antes del conflicto, los ingresos han caído y muchos funcionarios llevan meses sin recibir su sueldo.



Actualmente, el 80% de los yemeníes están endeudados y más de la mitad de los hogares tienen que pedir créditos para alimentarse, según la ONU, que ya el miércoles advirtió de que millones de personas sufrirán este año hambruna en el Yemen si las agencias humanitarias no aceleran la ayuda.



Unos 17 millones de personas, más de dos tercios de la población, no tienen asegurada la alimentación, de los que siete millones necesitan ayuda urgente; y más de dos millones de menores sufren desnutrición crónica.



"Incluso si sobreviven, esos niños corren el riesgo de no desarrollarse por completo, lo que amenaza a una generación entera en el Yemen manteniendo el círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo", afirmó la representante del UNICEF en el país, Meritxell Relano.



En cuatro provincias del país (Abian, Al Hodeida, Hadramut y Taiz) la tasa de malnutrición aguda ha sobrepasado el nivel crítico del 15 %, según el estudio.



La agricultura es la principal fuente de subsistencia para un 60 % de los yemeníes, que la practican con muchas dificultades: 1,5 millones de hogares no tienen insumos básicos como semillas, fertilizantes y combustible para irrigación, y otros 860.000 carecen de piensos animales o se han visto forzados a vender su ganado.



La FAO llamó a apoyar con fondos a los productores para mejorar el acceso a los alimentos y evitar que la situación se agrave aún más, mientras que el PMA insistió en la necesidad de entregar ayuda a quienes sufren inseguridad alimentaria grave "y no podrán sobrevivir durante mucho tiempo".



La guerra civil en el Yemen enfrenta al movimiento rebelde chií de los hutíes, que controlan la capital y varios de los mayores centros poblados, contra las fuerzas del exiliado presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, en defensa de quien Arabia Saudí entró en este conflicto al frente de una coalición militar árabe suní.