Hallan sanos y salvos a los niños atrapados en una cueva en Tailandia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 12 niños miembros de un equipo de fútbol y su entrenador atrapados en una cueva inundada en Tailandia desde hace más de nueve días fueron “hallados sanos y salvos” , anunció este lunes, 2 de julio del 2018, a la prensa un gobernador local.

“Encontramos a los 13 sanos y salvos”, anunció Narongsak Osottanakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas.



Pero la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó el gobernador, quien dirige el dispositivo de rescate.



Los socorristas permanecerán dentro de la cueva con ellos hasta que estén en condiciones para recorrer los más de 3 kilómetros que los separan de la salida, inundados en parte.



“Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comieron desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear”, añadió.