Habitantes de Baños de Agua Santa protestaron por la venta de un edificio que recibía a los peregrinos  

Un grupo de fieles y de integrantes del colectivo Identidad Baneña realizaron un plantón en los exteriores de la Catedral de Ambato, en Tungurahua. Con carteles y gritos solicitaron una reunión con el obispo Germán Pazmiño. El colectivo reclamaba por la venta del edificio denominado la Casa del Peregrino, ubicada en la esquina de las calles 12 de Noviembre y Ambato, en la ciudad de Baños

En la vivienda pernoctaban los devotos y romeriantes que viajaban a la Basílica donde se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario de Baños de Agua Santa. Según Washington Freire, representante del colectivo, la venta del edificio no debió realizarse sin antes consultar a los pobladores. “La Casa del Peregrino fue creada con la intención de ayudar a los más necesitados y dar cabida a los viajeros que no tienen donde pasar la noche. Están queriendo lucrar un grupo de religiosos que no fueron parte de la construcción que se consiguió con la ayuda de la ciudad por medio de las contribuciones especiales o limosnas de los fieles”, aseguró Freire.



En el plantón se entregaron fotocopias donde se detalla el supuesto precio en que fue vendido el inmueble a una empresaria turística de la localidad. Además de las supuestas pólizas de inversión que habrían realizado los religiosos que custodian el complejo.



La Diócesis de Ambato no se pronunció sobre la supuesta comercialización del inmueble e indicó no tener competencia sobre los asuntos que realicen las comunidades religiosas.