Gustavo Jalkh: 'Hemos cometido errores, pero no incumplido la ley'

Entrevista a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

¿Qué recomienda el informe de evaluación?



En este informe hay recomendaciones como que mientras no se haga una reestructuración de toda la Función Judicial seguirán habiendo problemas de falta de independencia.



Con este antecedente, ¿usted cree que es un hecho la destitución?



La cantidad de elementos subjetivos que se encuentran en el análisis nos hacen notar que hay una animadversión en nuestra contra que se está concretando en documentos y eso nos hace pensar que hay una decisión tomada para la cesación de funciones.



¿Cómo ve el hecho de que se hayan presentado más de 704 denuncias ciudadanas en su contra?



Se han presentado 704 denuncias, pero de lo que hemos constatado en el texto del informe se habla de 170, hay 29 que son objeto de análisis y en los anexos hay alrededor de 114. Pero lo de fondo es qué contienen esas denuncias y la mayoría no tiene firmas de responsabilidad. Además, con el hecho de presentar una denuncia no se comprueba nada.

¿Qué errores reconoce usted que se cometieron en su gestión al frente de la Judicatura?



Hemos hecho un trabajo enorme y muy positivo. Lo podemos mostrar con datos objetivos. Pero no hay obra humana perfecta. Hemos cometido errores, pero nunca hemos incumplido con la ley.



¿Le terminó pasando factura la cercanía política con Rafael Correa y con el Régimen anterior?



Esos son temas políticos. Yo al presidente Correa, claro, lo considero mi amigo. Pero es una amistad basada en valores, respetuosa y, por lo tanto, jamás se me ha pedido absolutamente nada. La relación ha sido institucional más allá de lo personal.



¿Ha conversado con el presidente Lenín Moreno en los últimos días?



Con él hemos tenido una relación muy fluida en este último tiempo. La última vez que nos vimos fue en mayo, en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública.

¿Y sobre la evaluación?



El presidente Moreno también es mi amigo. Él ha expresado lo que piensa de mí y siempre me ha deseado lo mejor en estos proceso.



Los vocales de la Judicatura también corren el riesgo de ser censurados por la Asamblea, ¿cómo ven ese proceso?



Estamos muy tranquilos en este proceso porque los interpelantes han presentado argumentos muy débiles y sin pruebas. Hablan de incumplimiento de funciones, pero no nos dicen cuáles.