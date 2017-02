Guillermo Lasso: 'Señor Moreno usted tiene al mejor asesor de campaña sucia y se llama Rafael Correa'

El candidato presidencial de Creo-SUMA, Guillermo Lasso, ratificó que el triunfo de estar en la segunda vuelta electoral le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano.

Además, que el país no solo necesita de la unidad, sino de gobernabilidad con amplios sectores y agrupaciones sociales. "Ya no solo hablamos de unidad sino de gobernabilidad. La etapa que nos va a tocar gobernar no será fácil, será difícil, pero pondremos todos nuestros esfuerzos, dedicación, pensando en el futuro de todos los ecuatorianos".



Insistió en que no se trata de un programa personalista ni partidista, porque el Ecuador no le pertenece al Presidente de la República ni a un partido político. Señaló que el arte de gobernar es encontrar soluciones concretas a problemas concretos como la falta de empleo y eso no tiene ideología ni propiedad de uno u otro partido.



A las 11:27 de este jueves 23 de febrero del 2017 el postulante finalista dio su primera rueda de prensa en Guayaquil. La noche del miércoles estaba en Cuenca cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó los resultados oficiales que lo instalan en la segunda vuelta electoral frente al postulante oficialista de Alianza País (AP), Lenín Moreno. La convocatoria para la elección presidencial es el 2 de abril próximo.

Según Lasso, ya se advierte "la campaña sucia" contra él y su familia.

En referencia a las protestas de simpatizantes afines al Gobierno, durante la mañana, en los exteriores de la matriz del banco de Guayaquil, en Quito, dijo que esa es una institución privada, de la cual es uno de los 10 000 accionistas.

"Eso es un pendenciero de barrio, quinceañero inmaduro, que ante la realidad dijeron: 'Ah, fueron al CNE, ahora yo mando gente al banco de Guayaquil'. Ojalá que lo repitan, porque el pueblo ecuatoriano se va a dar cuenta de esa campaña sucia".



También le respondió a Moreno, quien en la mañana mencionó que en la candidatura de su opositor supuestamente han contratado "a dos o tres injuriadores internacionales para que nos ofendan".



Lasso retó a su contrincante a que diera esos nombres o dijo que "quieren tapar los nombres", como lo hacen con los que presuntamente están vinculados a las denuncias de corrupción de Odebrecht. "Usted tiene al mejor asesor de campaña sucia del Ecuador y se llama Rafael Correa y está con usted, no está conmigo".



En tono irónico, el presidenciable también se refirió a la advertencia del candidato oficialista de que la segunda vuelta será entre él y Lasso. Y comparó esas expresiones con las del fiscal general, Galo Chiriboga, cuando dijo que ya sabía quiénes eran los responsables de las denuncias de soborno de Odebretch. "Y cuando el Fiscal dice: ¿saben qué? en segunda vuelta solo hay dos contrincantes y ¿saben quiénes son? Yo sí sé. Señor Moreno es evidente. Pero esto no será entre Moreno y Lasso. Esto es entre la alternativa de la democracia y la alternativa de la dictadura de la corrupción y en eso se va a imponer el pueblo ecuatoriano votando por la democracia y la libertad".



En tanto, el candidato de la alianza Creo-SUMA agradeció nuevamente a los líderes de agrupaciones políticas y organizaciones sociales que le han dado su respaldo.



Informó que la noche del miércoles se reunió en Cuenca con dirigentes indígenas y agradeció a otros que, sin haber estado en esa cita, comprenden que el momento del país es "entre la dictadura de un partido político o la democracia en el Ecuador, y todos quieren votar por la democracia en el Ecuador".

Lasso reconoció "que una campaña política deja heridas en el camino, pero el Ecuador está por delante".



También anunció que se presentará a la OEA documentación fundamentada que evidencian inconsistencias en los resultados electorales. Explicó que en la comparación del 'exit poll' con los resultados finales del CNE de la papeleta presidencial coinciden matemáticamente excepto en la votación de Guillermo Lasso.



"Coincidentemente lo que baja Guillermo Lasso sube en nulos y blancos". Por eso dijo, que para a segunda vuelta se requiere hacer "ajustes en el proceso para evitar distorsiones". Además, Creo tomará precauciones en el control electoral.



Lasso recordó que el país espera un debate de los finalistas y que aceptará los que organicen los medios de comunicación independientes, gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil.



Luego de la rueda de prensa estaba previsto un almuerzo del candidato con todo su equipo de campaña y colaboradores cercanos en un restaurante ubicado en la vía Samborondón.



Públicamente agradeció a Fernando Coronel, jefe de campaña, y todo el equipo y al movimiento Creo; así como a su esposa María de Lourdes Alcívar, sus cinco hijos y su familia.



El salón escogido para la rueda de prensa resultó estrecho por la presencia de los medios, algunos simpatizantes y familiares, entre ellos hermanos mayores del postulante como José y Carlos Lasso.