Guillermo Lasso no cree en el CNE y presentó centro de Control Electoral

El movimiento Creo puso a operar su centro de Control Electoral en Guayaquil. Según el candidato presidencial Guillermo Lasso, mediante el uso de un sistema informático y con 40 332 delegados voluntarios en las juntas receptoras, “se cuidará el voto de los ecuatorianos”.

En uno de los salones del Centro de Convenciones de Guayaquil la mañana de este martes 14 de febrero del 2017 presentó el funcionamiento del centro, dirigido por Juan Carlos Intriago, director nacional de Control Electoral de Creo.



“Porque no creemos en el Consejo Nacional Electoral, el movimiento Creo es serio y ha hecho un esfuerzo para cuidar el voto de todos los ecuatorianos y que se respete la voluntad popular”, dijo Lasso. Vestía un chaleco blanco, con el nombre ‘control electoral’ en la parte posterior, y estaba acompañado de César Monge, director nacional de Creo.



El presidenciable de la alianza Creo-SUMA amaneció en Cuenca, donde la víspera había cerrado la campaña electoral en una concentración masiva de más de 15 000 simpatizantes, pero antes de las 11:00 estuvo en Guayaquil para dar inicio al control electoral para las elecciones del domingo 19 de febrero.



En una sala con jóvenes digitadores, Lasso señaló que el centro no se hizo hace una semana sino que es el resultado de un trabajo que comenzó con la creación de Creo en el 2012 y que se fue consolidando desde febrero del 2016.



Monge señaló que no solo es un centro de control electoral de Creo, sino de todos los votos de los ecuatorianos.

Hay dos salas de digitadores con 80 personas en total, dijo Intriago.



En las juntas receptoras del voto estarán 40 332 voluntarios, quienes transmitirán los resultados a través de tres vías: teléfono, aplicación de Smartphone y centros cantonales que se ubicarán en casas de voluntarios.



Además, 1 800 delegados en recintos de transmisión y publicación de actas; 3 000 supervisores de recinto,s que fiscalizarán en las afueras de los locales para detectar actividades “fraudulentas” y será el equipo de traslados de actas a los centros de acopio cantonal. Habrá 221 coordinadores cantonales y 24 provinciales.



Lasso puso a disposición de los electores la línea 1800 Creoec para denunciar presuntas irregularidades durante el proceso electoral, además para los voluntarios que se quieran sumar a la vigilancia electoral.



En declaraciones a los medios, el candidato lamentó lo que sucede en el país en referencia las denuncias de supuesta corrupción de funcionarios vinculados al Gobierno. “La mayor indignación del pueblo es que las autoridades conociendo los resultados no actúan”.



Según Lasso, su equipo está listo para arrancar a partir del 20 de febrero la campaña de segunda vuelta. “No desperdiciaremos tiempo” y “no descarte que lleguemos primeros en primera vuelta o ganemos”. Mencionó que el único canal para esclarecer las denuncias de violencia es la justicia no la violencia.