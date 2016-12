Gobierno de Ecuador respalda a Venezuela en polémica por su cese en Mercosur

El Gobierno de Ecuador se solidarizó hoy 14 de diciembre del 2016 con el de Venezuela en medio de la polémica por el cese de ese país como miembro del bloque, situación que hoy 14 de diciembre del 2016 culminó con la prohibición de entrada de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a una reunión de los cancilleres del organismo.

"Inaceptable falta de respeto hoy en Buenos Aires a canciller @DrodriguezVen, a quien extendemos nuestra solidaridad", escribió el canciller ecuatoriano Guillaume Long en su cuenta de Twitter, en referencia a Rodríguez y sin dar mayores detalles.

Inaceptable falta de respeto hoy en Buenos Aires a canciller @DrodriguezVen, a quien extendemos nuestra solidaridad — Guillaume Long (@GuillaumeLong) 14 de diciembre de 2016

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay -países fundadores del bloque- celebraron en Buenos Aires la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), en una rocambolesca jornada marcada por la insistencia de Rodríguez en asistir al encuentro, al que no fue invitada y se le prohibió entrar.

"Si insisten en que no participe en la reunión nos meteremos por la ventana, porque vinimos a defender los derechos de Venezuela", subrayó por la mañana la canciller en declaraciones a la prensa y luego de reunirse con su par argentina, Susana Malcorra, quien le pidió que se abstuviera de presentarse a la cita.



Después de la reunión de los cancilleres, en la que Argentina asumió la presidencia semestral del grupo, la ministra de ese país reconoció que "efectivamente" Venezuela no había sido invitada a la cita tras haber sido cesada en el bloque a principios de mes, y añadió que el diálogo con Rodríguez había sido "franco" a partir de las "enormes diferencias".



Esta fue la primera reunión ministerial después de que, el pasado 2 de diciembre, el Mercosur comunicara a Venezuela que cesaba en el ejercicio de sus "derechos inherentes" como Estado parte, por haber incumplido el Protocolo de Adhesión, aun pese a estar ejerciendo la presidencia rotativa en ese momento.



Venezuela, que se adhirió oficialmente al bloque en 2012, reitera que esta situación es ilegal ya que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, el país se ha incorporado a un 95% de la legislación que los Estados deben cumplir para su adhesión al organismo.