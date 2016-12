Guía de endeudamiento: empiece el año con las cuentas claras

Año nuevo, propósitos nuevos. Una buena resolución para el 2017 puede ser el ordenar las deudas, plantea el Programa de Educación Financiera de Produbanco. A continuación una guía para saber cómo realizar prestamos de forma responsable.

1. Entender qué es una deuda



Un préstamo o una deuda, de una persona o entidad financiera, es dinero que hay que devolver de acuerdo al tiempo acordado, explica Elizabeth Arellano, técnica del Programa de Educación Financiera de Produbanco.



Karina Díaz, oficial de proyectos de Crisfe, recomienda solicitar créditos a entidades financieras como bancos y cooperativas, no hacerlo de manera informal, así se evitan inconvenientes. Además, tener claro el tipo de interés.



2. Saber para qué necesita el préstamo



Es importante tomar en cuenta que un crédito puede ser una forma de adquirir cosas o lograr metas, por ejemplo comprar una casa o cubrir una emergencia familiar. Arellano dice que se debe estar consciente de la capacidad de endeudamiento que se tiene. Para ello hay que comparar la situación crediticia con los criterios que usan las entidades financieras para calificar un crédito. Según el Programa de Educación Financiera Tus Finanzas, las entidades bancarias antes de otorgar un crédito toman en cuenta que el historial crediticio este limpio, la capacidad de pago, y el colateral o garantía (es un bien o propiedad que garantiza el pago de un préstamo).



Díaz propone que antes de realizar un crédito se calcule la capacidad de pago, esto quiere decir restar los gastos de los ingresos y así conocer el monto con el que se puede disponer a pagar una deuda.



En el caso de solicitar un préstamo para realizar un emprendimiento se debe analizar el plan de inversión y el presupuesto, y ver si el crédito es viable.

3. Manejar responsablemente el crédito



Tras obtener un préstamo, la técnica del Programa de Educación Financiera de Produbanco sugiere que los pagos no superen nunca el 40% de los ingresos netos mensuales. Además, en esta etapa debe existir control de gastos y priorizar el pago de la deuda.



En caso de existir sobreendeudamiento se debe comparar los ingresos con los gastos, a fin de identificar en que cosas se puede ahorrar.



4. Cuándo no pedir dinero



Arellano establece que se debe evitar pedir un préstamo cuando se gasta más de la capacidad de endeudamiento, el pago del crédito impide cubrir gastos más esenciales y cuando se tiene muchos créditos.



La Oficial de proyectos de Crisfe destaca que siempre es mejor tener una deuda de inversión, que luego generará beneficios, a un préstamo de consumo, que significa solo gastos.



En caso de tener dudas al momento de solicitar un crédito Díaz recomienda acudir a un especialista, ya sea un analista financiero o instituciones crediticias. Así se obtienen un crédito con condicione favorables y de esta forma es una solución y no un problema.



Además, Tus Finanzas sugiere llevar un registro diario de los gastos para saber manejarlos.