En Guayaquil se espera recaudar USD 600 000 en el primer día de cobro de prediales

Enormes filas rodearon el Palacio Municipal de Guayaquil este martes 3 de enero del 2017. Cientos de personas madrugaron para pagar los impuestos prediales de este año y el Municipio porteño espera recaudar cerca de USD 600 000 en este primer día de cobro, según informó Enrique Camposano, subdirector financiero del Cabildo.

La ciudad supera los 550 000 predios, entre urbanos y rústicos. Nery Toscano vive en el sur. Llegó al Municipio a las 07:00 y dos horas después salió con su recibo de pago. “Todos los años madrugo. Ahora pagué lo mismo que el año pasado: USD 12”.



Durante los primeros días de enero, los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 10%. De ahí la gran afluencia.



Camposano explicó que, desde este martes hasta el 15 de enero, los usuarios podrán acceder a ese descuento. La rebaja luego pasará al 9% hasta el 31 de enero; en la primera quincena de febrero baja al 8% y así hasta junio, cuando llega al 1%. Los descuentos están determinados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).



La Dirección Financiera del Municipio de Guayaquil habilitó 22 ventanillas para los contribuyentes durante enero. Cinco son exclusivas para atender a adultos mayores. En la Plaza de Administración se instalaron varias carpas, una de ellas para atención médica. También hay una ambulancia para posibles emergencias.



Aracelly Romero vive en el Suburbio de Guayaquil y cuenta que en este año los impuestos por su casa no variaron. "Pagué USD 55,68. Hace varios años pago lo mismo. Los impuestos no han subido”.



Aunque los prediales se basan en un avalúo, que varía cada dos años, para este 2017 el alcalde Jaime Nebot reiteró que los impuestos urbanos y rurales no subirían. Esto pese a los recortes que sufrieron los gobiernos autónomos descentralizados por parte del Estado.



Israel López, en cambio, canceló USD 37,35. Él también vive en el Suburbio. “Cada año pago los primeros días del año. Esperamos que el dinero se siga invirtiendo en obras. Por ejemplo, por mi sector todavía falta el alcantarillado”.



La recaudación de impuestos prediales suma USD 13 millones, aproximadamente. Ese rubro es parte del presupuesto global del Cabildo, que para el 2017 suma USD 740 millones.



El horario de atención es de 07:00 a 18:00, de lunes a viernes. Los sábados 7 y 14 de enero será de 08:00 a 14:00. En tanto que los domingos 8 y 15 de enero las ventanillas estarán habilitadas de 08:00 a 13:00. También se ha implementado el cobro de tributos a través de tarjetas de crédito. Y en la página web del Cabildo se puede conocer el monto a pagar.