Municipio de Guayaquil pide negar licencia ambiental para proyecto de Petroecuador en Tres Bocas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil está en desacuerdo con el ingreso de buques tanques de combustible con capacidad superior a 15 000 toneladas en el sector de Tres Bocas, en el sur de la ciudad. Por lo tanto solicitó al Ministerio de Ambiente que niegue la licencia ambiental a Petroecuador, empresa que busca las licencias ambientales para el ingreso de embarcaciones con mayor carga a la Estación de Transferencia Tres Bocas, ubicada en una zona de manglar.

Según el Municipio, esta nueva condición (depósito de almacenamiento flotante) generaría “altísimo” riesgo ambiental sobre la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y afectación a la seguridad y al tránsito de embarcaciones que usan los ramales del estero.



En una carta del 8 de mayo del 2018, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, expresa al ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, la “objeción” del Cabildo al proceso de licenciamiento ambiental denominado ‘Reevaluación al diagnóstico ambiental de la Estación de Transferencia Tres Bocas, mediante el cual Petroecuador gestiona el aumento de la capacidad de transporte de combustible para buques tanques tipo Handymax de 40 000 toneladas. Y le pide negar la licencia ambiental.

En la carta, Nebot señala que la operación de buques cargados de combustible con mayor capacidad a 15 000 toneladas equivaldría a la implementación de “un depósito de almacenamiento flotante”, ya que esas embarcaciones permanecerían atracadas de tres a cuatro días en Tres Bocas.



“Aumentando las probabilidades de impactar una mayor extensión en caso de presentarse derrames que afectarían a la flora y la fauna nativa de la zona”. Eso, añade, está contenido en un informe técnico de la Subsecretaría de Calidad Ambiental que consolida los criterios de la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, Dirección Nacional de Biodiversidad y Dirección Provincial de Ambiente del Guayas, que forman parte del Ministerio de Ambiente. Dicho informe “evidencia, concluye y recomienda la no viabilidad del ingreso de buques cargueros de combustible de 40 000 toneladas de capacidad” añade.



La operación de esos barcos, según el Municipio, también impactaría negativamente a 3 000 pescadores artesanales que llegan de Puerto Hondo, Playita del Guasmo, Trinitaria, Puerto Libertad, Cerrito de los Morreños, Punta de Piedras y otras comunidades cercanas.



Actualmente los buques que operan en Tres Bocas permanecen fondeados 12 horas aproximadamente y descargan en promedio 2 700 galones por minuto. En tanto, los buques de 40 000 toneladas permanecerían de tres a cuatro días y descargarían alrededor de 5 600 galones por minuto, lo que “incrementa considerablemente el riesgo en la zona de operaciones y alrededores”, señala la carta de Nebot.



Hasta el cierre de la edición no se conocía un pronunciamiento de Petroecuador.