En Guayaquil se integró una Comisión Anticorrupción

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y representantes de 15 organizaciones agrupadas en la Mesa de Convergencia posesionaron este martes 8 de agosto del 2017 a los nueve miembros de la Comisión Anticorrupción capítulo Guayaquil.

Dicho grupo lo conforman la excandidata presidencial Martha Roldós; la excandidata a la Asamblea Nacional, Silvia Buendía; y Camilo Morán, Alberto Molina, Jorge Ortega, Zobeida Aragundi, César Cárdenas, Ricardo Ramírez y Mirna Cedeño.



Mesías Tatamuez, presidente de Cedocut, indicó que ellos tendrán la tarea de descubrir y denunciar posibles casos de corrupción en sus provincias. Además, aportarán en la exigencia de pedir a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría que no oculten información sensible que podría determinar culpables de actos ilícitos.



“También –en conjunto- vamos a exigir la renuncia del vicepresidente Jorge Glas, creemos que no tiene la confianza del país y sin funciones, por ética y honestidad, debe hacerse a un lado”, comentó.



Francisco Huerta, exmiembro de la Comisión de la Verdad, indicó que quienes integran la comisión en el Puerto Principal obedece a la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.



“Esto no puede ser únicamente cuestión del Gobierno, o de las autoridades de control porque estamos muy mal en el control de la corrupción como está pasando ahora en Ecuador, sin Contraloría, sin Fiscalía…”, indicó.



Huerta considera que el presidente Lenín Moreno no podrá gobernar con total libertad sin que se esclarezcan los últimos casos denunciados. “Este tema es clave, si no se entiende el tema anticorrupción, no se va a poder atender el tema económico porque una clave es la confianza y sin combate a la corrupción no hay confianza”.



Martha Roldós, tras posesionarse como integrante de la Comisión en Guayaquil, aseguró que entre el 9 y 10 de agosto se reunirán a puerta cerrada para definir la hoja de ruta que seguirán.



La CNA tiene previsto organizar a las 17:00 de hoy el foro nacional ‘Juntos por la Corrupción’. En esa jornada, que se efectuará en la Plaza Rodolfo Baquerizo, en el centro del Puerto Principal, presentarán varias acciones.



Jorge Rodríguez, presidente nacional del CNA, adelantó que anunciará que presentarán acciones en contra de los jueces Marco Maldonado y Karen Matamoros.



“Hay un audio en el que Pólit le da órdenes al juez Maldonado para efectos de que califique como maliciosa y temeraria una de nuestras denuncias y así lo hizo. A ese señor vamos a hacer que le castigue la misma justicia, él es un conjuez de la Corte Nacional pero no tiene derecho de continuar en ese cargo tras recibir órdenes”, indicó Rodríguez.