40 guardaparques de Quito se volvieron brigadistas forestales

Con el objetivo de precautelar el bienestar de los bosques del Distrito Metropolitano de Quito, 40 guardaparques recibieron capacitación para mejorar sus destrezas, conocimientos y habilidades en las técnicas de planificación y control de conatos de incendios forestales. Mañana, miércoles 21 de febrero del 2018, a las 10:00, recibirán la certificación oficial de brigadistas forestales.

Este evento se desarrollará en el Auditorio del Cuerpo de Bomberos Quito, ubicado en la Veintimilla y Reina Victoria, en el norte de la ciudad. Los guardaparques que aprobaron el curso, pertenecen a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop.



Cada uno, recibió 40 horas de capacitación teórica práctica en el Parque Metropolitano Guangüiltagua. El curso fue dictado personal del Cuerpo de Bomberos Quito y por instructores del programa Amazonía sin Fuego del Ministerio del Ambiente.



Según Marco Yugcha, uno de los participantes, los talleres fueron completos y gracias a ellos aprendió sobre las tácticas para combatir incendios con sus propios recursos. Además, a utilizar adecuadamente las herramientas y a construir líneas cortafuegos, entre otros temas.



Este tipo de programas buscan disminuir la incidencia de los incendios forestales en la capital y contribuir para la protección de la biodiversidad que habita los bosques y parques de la ciudad.



El taller se llevó a cabo gracias al trabajo inter institucional entre el Ministerio de Ambiente y el Municipio de Quito, con el apoyo de la Epmmop, la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Ambiente.



Andrea Bustos, miembro del programa Amazonía sin Fuegos, comentó que este proyecto fue creado para implementar acciones que permitan disminuir el numero de incendios forestales y generar actividades de desarrollo sostenible. Además, indicó que esta es la segunda vez que se va a capacitar en el tema de prevención de incendios.



El Cuerpo de Bomberos recuerda a la ciudadanía que no arroje basura en parques, no realice quemas agrícolas ni fogatas en sectores no permitidos. Si observa situaciones sospechosas que involucren pirómanos, denuncie al 911.