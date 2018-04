Gremios exportadores y productores respaldan gestión del Ministro de Agricultura

LEA TAMBIÉN

Representantes de gremios y asociaciones de exportadores y productores agroindustriales apoyaron la gestión del ministro de Agricultura, Rubén Flores, ante las recientes manifestaciones de protesta y rechazo por parte de algunos grupos de productores agrícolas.

Solicitaron, además, el trabajo conjunto para lograr estabilidad en el sector. Así lo manifestaron durante una rueda de prensa ofrecida este viernes 27 de abril del 2018, en el norte de Guayaquil.



Iván Ontaneda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), afirmó que se trabaja en un plan estratégico a mediano y largo plazo para el desarrollo de la agroindustria en el país. El proyecto, que incluirá elementos como la evaluación de las áreas sembradas y el establecimiento de subsidios en el corto plazo para pequeños productores de arroz y maíz, principalmente, se entregará al gobierno. Aunque no señaló la fecha exacta.



“El Ministerio de Agricultura ha venido realizando un trabajo complejo, heredado de los últimos años de políticas y modelos paternalistas que han llevado al país a un no crecimiento económico”, aseguró Ontaneda.



Agregó que uno de los principales aspectos que debe trabajar Ecuador es en la mejora de la productividad.



Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), coincidió con Fedexpor y alertó sobre la imposibilidad de ejecutar políticas que sean continuas en el tiempo si se generan cambios de ministros o viceministros cada cinco meses.



En representación del sector bananero, el presidente de la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos (Agroban), Gustavo Marún, y del Centro Agrícola de Machala, Paúl González, pidieron que no se politizara un sector eminentemente técnico como el de la agroindustria.



Desde el mes de enero, arroceros y maiceros de la provincia del Guayas han protestado en las calles exigiendo suba el precio de venta de sus productos y exigiendo políticas que permitan una baja de los costos de producción.



Esto a pesar de que el ministro Flores ha asegurado que se ha reunido en varias ocasiones con asociaciones y productores en las mesas técnicas y consultivas.



Entre las críticas más recientes que hacen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), rechazan el decreto ministerial en el que se establece una franja con precios techo y piso para el arroz, el maíz y el plátano.



En el caso del arroz en cáscara, la saca de 200 libras con 20% de humedad y 5% de impurezas, tendrá un precio techo de USD 35,50 y uno piso de USD 32,30.



Para el maíz, por el quintal de 45,36 kilogramos, con 13% de humedad y 1% de impurezas, se pagará máximo USD 17,20 y mínimo USD 13,50.



Para la caja de plátano de 50 libras, el precio mínimo de sustentación es de USD 7,30.



El MAG ha señalado que esta medida beneficia al sector al proteger su rentabilidad, evitará la especulación y permitirá al país incrementar la competitividad frente a países vecinos como Perú y Colombia.