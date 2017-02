Gobierno británico publicará este jueves 2 de febrero su libro blanco sobre el Brexit

El gobierno británico publicará el jueves 2 de febrero su libro blanco sobre el Brexit, en el que por primera vez formulará por escrito sus objetivos en las negociaciones de salida de la Unión Europea, anunció el miércoles la primera ministra Theresa May.

“El libro blanco se publicará mañana”, anunció en el Parlamento May, que pretende notificar oficialmente la salida a sus socios europeos en marzo, para iniciar dos años de negociaciones sobre los términos del divorcio, el primero en la historia de la Unión Europea.



Un fallo de la Corte Suprema ordenando a May recibir permiso del Parlamento para iniciar la ruptura con la UE suavizo la posición del gobierno de May, que con el libro blanco dará un paso más para satisfacer las demandas de transparencia que le reclamaban los otros partidos e incluso parte del suyo, el Conservador.



May aceptó finalmente publicarlo tras el discurso del 17 de enero en que reveló que pretendía una ruptura neta con la UE, y no conservar ninguna parte de la membresía.