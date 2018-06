Gobierno dice que rechaza actuación de asambleístas 'morenistas', tras sesión que negó tratar posible juicio a Correa

LEA TAMBIÉN

El Gobierno emitió un pronunciamiento sobre la actuación de los asambleístas que la tarde de este miércoles 13 de junio del 2018 votaron en contra de un cambio en la orden del día en el Legislativo, para resolver la autorización a un pedido de enjuiciamiento penal contra Rafael Correa solicitado por la Corte Nacional de Justicia.

El documento del Ejecutivo habla de que los "asambleístas no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia del Gobierno Nacional".



El gobierno de Lenín Moreno dijo la noche de este miércoles que "rechaza la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia por los cuales hoy camina el país entero".



El pronunciamiento se da tras la sesión 521 del Legislativo, en la que los asambleístas correístas y la mayoría de morenistas votaron en contra del cambio del orden del día que realizó el legislador independiente Fernando Burbano, para tratar la solicitud de la magistrada de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho.



La jueza pidió la autorización del Legislativo para vincular al expresidente Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro del exasambleísta de oposición Fernando Balda.



El pedido del asambleísta independiente alcanzó 69 votos de 121 presentes. En la votación, se evidenció la fractura que existe al interior de Alianza País. Del bloque de 44 morenistas, solo 10 votaron por la solicitud.



Ellos son: Karina Arteaga, María José Carrión, Ana Belén Ruiz (alterna de Michel Doumet), César Litardo, Ana Belén Marín, Daniel Mendoza, Sonia Palacios, Carlos Ortega, Juan Carlos Yar y la presidenta Elizabeth Cabezas.



Uno de los legisladores que se abstuvo fue Jorge Corozo quien preside la Comisión de Derechos Colectivos y está a cargo de las reformas a la Ley de Comunicación. Para él, no existió el suficiente tiempo para revisar los fundamentos que especificó la jueza Camacho en el oficio. Por eso su posición.



Los otros 34 legisladores oficialistas se abstuvieron, votaron en contra de la moción o no acudieron al Pleno. La fractura se dio después de que AP incluso mantuviera una reunión de bloque para tratar de unificar al movimiento.



"El momento histórico exige que todas las personas y más todavía, quien ha ejercido un cargo público, rinda cuentas a la ciudadanía y a la justicia. Las auténticas democracias y los sistemas legales independientes se caracterizan porque todos los habitantes, sin distinción, están sometidos a la Ley.

Este es el momento de demostrar quiénes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena o quiénes quieren solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado", dijo en su comunicado el Gobierno.