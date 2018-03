El Gobierno evalúa el subsidio al gas

El programa para reemplazar las cocinas de gas por inducción, que se inició durante el Gobierno anterior, fue relanzado este lunes 5 de marzo del 2018.

Con el reemplazo de cocinas de gas por inducción se busca aprovechar la energía que se produce en Ecuador. El país tiene una potencia instalada de 8 036 megavatios (MW), pero hasta octubre la demanda máxima fue de 3 692,2 MW.



Además, la tecnología de inducción es más eficiente, segura y evita que el Gobierno destine recursos para subsidiar el gas. En este año, para este rubro el Estado invertirá alrededor de USD 468,18 millones.



"Se está analizando en el buró con el señor Presidente (Lenín Moreno), pero no hay una decisión tomada al respecto. Pero sí se está evaluando la posibilidad de ir quitando ese subsidio", indicó Elsy Parodi, ministra de Electricidad y Energía Renovable (MEER).



Más incentivos para las cocinas de inducción



Para llegar a la meta planteada de instalar 3 millones de estos artefactos hasta el 2023, el MEER presentó nuevas estrategias.



La Ministra informó que se ampliará la entrega del incentivo tarifario hasta el 2024, se otorgará un financiamiento de hasta USD 800 para adquirir las cocinas e incluso se darán créditos de USD 100 para comprar las ollas que se requieren para este tipo de estufas.



Los detalles de estas medidas fueron expuestas en un evento que se realizó en el auditorio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en Quito. En el sitio también se exhibieron estufas que usan esta tecnología y se hizo demostraciones con la preparación alimentos.



Desde que se inició este programa, en el 2014, en alrededor

750 000 hogares a escala nacional se han instalado este tipo de estufas, según el MEER. Es decir, se ha cumplido con un 25% con relación a la meta planteada en el 2014.



Con relación a si el Gobierno revisará las tarifas del sector residencial para incentivar el uso de estos artefactos, la ministra Parodi dijo que esa medida no está prevista. Actualmente, ya se entregan subsidios a la tercera edad, la tarifa de dignidad, por el volcán Tungurhua, a las personas con discapacidad y otros.



Además, las personas que preparan sus alimentos en cocinas de inducción tienen un incentivo tarifario que consiste en no cancelar en las planillas de luz por el consumo de hasta 80 kilovatios (kw).