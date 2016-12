Gobierno dice que detención de dirigente Shuar es por el 'delito de incitación a la discordia'

La mañana de este 21 de diciembre del 2016, el Ministerio del Interior explicó detalles de la detención del dirigente shuar Agustín Wachapá. El hecho se produjo la madrugada de este miércoles, 21 de diciembre, en el cantón Sucúa, en Morona Santiago

En un comunicado, la secretaría de Estado dijo que solo se cumplió con la orden de detención que pesaba en su contra. Por ello se allanaron las instalaciones donde funciona la Federación Shuar de Morona Santiago, que está en el centro cantonal de Sucúa.



En su cuenta de Twitter, Diego Fuentes, ministro del Interior, dijo lo siguiente: “En horas de la madrugada @PoliciaEcuador ejecutó boleta de detención en contra del ciudadano A. Wachapá, dentro del proceso judicial… por llamar públicamente a la agresión a la fuerza pública, y al enfrentamiento ciudadano. Está a órdenes de la administración de justicia”.



Ahora, Wachapá es investigado por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, que en el momento indaga la Fiscalía del cantón Gualaquiza.



El operativo se desarrolló a las 00:15 y contó con la presencia de personal policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística, Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía.



El Ministro dice que al notar la presencia policial en el lugar, el dirigente “trató de huir, ingresando al domicilio contiguo. Sin embargo, fue capturado por personal policial”. Y además asegura que al momento de la detención, el detenido “se identificó con el nombre de Ángel, mostrando poca colaboración y resistiéndose al cumplimiento de la orden judicial”.



El arrestado fue traslado hasta el Hospital Misereor para su valoración médica de rigor, “constatando su buen estado de salud, y posteriormente fue puesto a órdenes ante la autoridad competente”.



El Ministerio del Interior asegura que la aprehensión del ciudadano “fue puesta en conocimiento de sus familiares más cercanos, quienes pudieron constatar que no existió ninguna vulneración a sus derechos y fue bajo los parámetros de Ley establecidos”.



En entrevista con medios de comunicación, Diego Fuentes señaló que el ciudadano, además de tener participación en la mencionada Federación, estaría inmerso en diferentes actos que ya han sido denunciados, entre ellos, utilizar las redes sociales para “llamar, de manera descabellada, a la agresión por parte de miembros shuar a la fuerza pública. También a que se generen enfrentamientos entre ciudadanos”.



La autoridad añadió que la orden de captura con fines investigativos se emitió a través de los procesos judiciales correspondientes, y se ejecutó en compañía de la Fiscalía General del Estado. “Desmentimos rumores de que esta persona fue detenida ilegalmente o secuestrada. Esto no sucedió bajo ningún parámetro”, enfatizó Fuentes y añadió que la Justicia determinará responsabilidades.



La orden judicial expone que se cumpla con el allanamiento de las instalaciones donde funciona la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y se “incaute objetos relacionados con el hecho que se investiga, tales como materiales explosivos, armas artesanales o no, pólvora, municiones, panfletos, computadoras, cámaras fotográficas, videograbadoras, celulares, tabletas, comunicaciones, actas, que pudieran ser utilizadas para perpetrar actos en contra de la vida e incitar enfrentamientos armados que conmocionan el orden interno y la seguridad ciudadana en general”.