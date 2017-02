El Gobierno colombiano y el ELN llegaron al primer acuerdo en los diálogos de paz

Delegaciones del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional emitieron este jueves 16 de febrero del 2017 su primer comunicado conjunto respecto a la creación de dos submesas sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz, así como de dinámicas y acciones comunitarias.

Este es el primer acuerdo al que llegan, tras la instalación de los diálogos por la paz, en Quito, el pasado 8 de febrero. Se constituyen en los primeros pasos tras la firma del acuerdo de Caracas, el 30 de marzo del año pasado.



Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, dijo que este documento refleja los avances conseguidos en la primera semana de negociaciones. Considera que el documento es importante porque demuestra el buen ánimo y respeto mutuo en las conversaciones por la paz.



Además, resaltó que las partes confluyeron en el objetivo de que dese el viernes 17 se instalen las nuevas submesas de trabajo señaladas y así llegar a avances mayores en la desinstalación del conflicto armado en Colombia.



Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considera que aunque ambos grupos tienen posiciones antagónicas hacen un esfuerzo importante para encontrar puntos en común y avanzar en el proceso de paz.



También relató que en la primera semana se definieron “las reglas del juego” para el funcionamiento de las mesas y el proceso de toma de decisiones.



Aunque no es usual en este tipo de pronunciamientos, Restrepo y Beltrán acordaron abrir una rueda de prensa. La principal inquietud fue con respecto de un ataque atribuido al ELN, en la carretera a Villavicencio, a 90 kilómetros de Bogotá, que dejó dos soldados del Ejército colombiano heridos.



Beltrán dijo que por estar en Ecuador no tenía información oficial al respecto, pero que la submesa de asuntos humanitarios propondrá avances para llegar a un cese al fuego bilateral.



Restrepo aclaró que los anuncios, confirmaciones y comentarios sobre hechos de carácter terrorista que agravien los derechos humanos de los civiles en Colombia competen a las fuerzas militares del país.



Por ello prefirió no comentar sobre el atentado en la carretera cercana a Bogotá. Sin embargo, dijo que son necesarios los avances en la submesa humanitaria para llegar gradualmente al cese bilateral al fuego y a las hostilidades con el ELN.



En el comunicado, los firmantes, que estuvieron acompañados por Juan Meriguet Martínez, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, agradecieron la gestión de los países garantes: Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela e hicieron un reconocimiento especial a Ecuador por recibir a las delegaciones para llegar a la paz en Colombia.