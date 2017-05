El Gobierno cierra seis ministerios y reorganiza su estructura sectorial

Las Secretarías General de la Presidencia y Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) asumirán tareas relacionadas con las agendas sectoriales e intersectoriales. Esa es la disposición que consta en el Decreto Ejecutivo N°7 del presidente Lenín Moreno, mediante el cual suprimió la figura de los ministerios coordinadores.

Con el Decreto N° 5, Moreno eliminó la Secretaría Nacional de la Administración Pública y transfirió sus competencias a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Los ministerios de Telecomunicaciones y de Trabajo, además

de Senplades, asumirán otras funciones de esta entidad.

En el primer Decreto se delinea el mecanismo para trabajar de forma organizada. Allí se señala que Moreno decidirá si las funciones de los coordinadores estarán en manos de consejeros de Gobierno o de otros secretarios de Estado. Ellos dirigirán los consejos sectoriales que el nuevo Gobierno planea crear.



Así se confirmaron las versiones sobre la desaparición de cuatro ministerios coordinadores y la transformación y absorción de dos. En estas carteras laboran 750 funcionarios y cuentan con un presupuesto de USD 42,7 millones.



Este jueves, 25 de mayo del 2017, el personal de estas entidades intentaba trabajar con normalidad, a la espera de que lleguen las disposiciones sobre su transición y cierre, aunque había incertidumbre.



Por ejemplo, en el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), sus empleados continuaban con sus labores.



La mayoría -con excepción de los cargos jerárquicos que presentaron su renuncia en días pasados por el cambio de Gobierno- trabajaba en los temas pendientes de la Cartera.



La situación era parecida en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, cuyas oficinas se encuentran en el norte de Quito.



Una empleada de esta entidad señaló que todos los funcionarios realizan actividades administrativas, debido a que el trabajo “en campo” concluyó el 19 de mayo, con la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillos, en la ciudad de Guayaquil.



En este ministerio señalaron que entre este viernes 26 y el lunes 29 de mayo está previsto que lleguen las disposiciones para el proceso de cierre. Varios de los funcionarios que laboraban en estos ministerios pertenecen a otras entidades y prestan servicios temporalmente, por lo que se espera que vuelvan a las carteras donde tienen nombramiento.



Estos ministerios se fundaron cuando el expresidente Rafael Correa llegó al poder en el 2007. En ese año se creó el Ministerio Coordinador de la Política Económica con el fin de que las entidades de este frente (Ministerio de Finanzas, el en ese entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, entre otras instituciones) establezcan políticas conjuntas en materia económica.



En esa misma línea, en el 2013 se crearon otros ministerios que buscaban abarcar grandes áreas, como sectores estratégicos o producción, empleo y competitividad, que antes estaban a cargo de la Vicepresidencia de la República.



En ese año llegaron a sumar ocho ministerios coordinadores, pero Correa anunció poco después que dos de ellos se fusionarían y que en total serían seis ministerios.



Ahora se suprimirán los coordinadores de la Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores Estratégicos; de Seguridad, y de Conocimiento y Talento Humano.



En este último, este jueves había desconcierto. Los funcionarios trabajaban en sus tareas pendientes, pero no sabían la suerte que correrían. Contaron que el trabajo de todas las autoridades fue normal hasta el jueves, pero tras el decreto, se quedaron en acefalía.



La suerte para los otros dos ministerios será distinta. El de Coordinación de Política Económica se fusionará con el de Finanzas y pasará a trabajar bajo el nombre de Ministerio de Economía y Finanzas.

Y el de Desarrollo Social se convertirá en la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Por eso, este jueves en sus oficinas no había sobresaltos entre el personal. Esperaban que asumiera su cargo Irina Cabezas, quien ya fue posesionada el miércoles 24 de mayo en Carondelet, para que disponga los cambios necesarios.



Pabel Muñoz, asambleísta de Alianza País y ex cabeza de Senplades, explicó que la idea es que no se pierdan los gabinetes de los sectores ni su planificación. Por ello, la figura de gabinetes sectoriales continuará existiendo, al igual que los planes intersectoriales.



Agregó que en estos casos, tal como lo señala el decreto, se nombran administradores temporales que evalúan al personal y definen qué partidas presupuestarias se mantienen, se transfieren o se eliminan. Además, encamina el traspaso de bienes muebles e inmuebles a la institución del Ejecutivo que tenga que asumirlos. Los funcionarios tienen un plazo improrrogable de 60 días para cumplir su tarea.



Estas decisiones, según Muñoz, se toman de acuerdo con las prioridades que aparecen en el plan de desarrollo del Gobierno, de allí la creación inmediata de la Secretaría Técnica para el plan Toda una vida.



Con el Decreto N° 3, Moreno también prescindió de la Secretaría del Buen Vivir. Este jueves, Freddy Elhers, su principal, explicó que este era un proyecto presidencial que terminaba en el 2017 y que el cierre de la entidad se realiza en el marco de lo planificado previamente.

Además, afirmó que esta institución fue creada con carácter transversal, por lo que trabajaba con todos los ministerios y secretarías.