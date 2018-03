Gobierno busca capital privado para campo de gas

Tras siete años de operación estatal en el campo Amistad, el Gobierno busca inversión privada para esta área productora de gas natural, ubicada en el golfo de Guayaquil.

La presentación oficial de esta propuesta se realizará, en esta semana, durante la ronda petrolera que impulsará la empresa estatal Petroamazonas.



En esta licitación se incluirán también los campos de crudo Blanca-Vinita -no adjudicados en la última ronda- y los campos maduros Cuyabeno-Sansahuari, Oso y Yuralpa.



La operación del campo Amistad estuvo a cargo de la firma norteamericana Energy Development Company (EDC), entre 1998 y 2011. Luego pasó a Petroecuador y, desde el 2013, a Petroamazonas.



Ahora Amistad puede volver a manos de la empresa privada, bajo la figura de prestación de servicios específicos.



Este cambio se propone luego de que con el manejo estatal no se lograron mejoras significativas en su producción.



El Ministerio de Hidrocarburos informó, a fines de febrero del 2018, que durante los dos últimos años el Estado no ha realizado perforaciones en este campo.

La producción diaria de gas natural bordea los 37,9 millones de pies cúbicos, según el reporte de Petroamazonas del 9 de marzo del 2018. Esta cifra -equivalente a 6 316,6 barriles de petróleo- se encuentra por debajo de las metas planteadas por el Gobierno anterior.



En marzo del 2012, Petroecuador, que entonces estaba a cargo de Amistad, anunció que aumentaría la producción de este campo de 60 millones de pies cúbicos de gas natural por día, en esa época, a 100 millones hasta el 2013.



Se argumentó que la razón del incremento fue el descubrimiento de mayores reservas. Se habló de 1,7 trillones de pies cúbicos, pero esto no se evidencia en la información actual.



Las reservas totales del campo Amistad representan, en promedio, la cuarta parte de lo estimado por el Régimen anterior. Según el Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017, estas ascienden a 475,2 millones de pies cúbicos de gas natural.



Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, consideró que en el gobierno anterior se presentaron unas reservas para el campo Amistad que eran “exorbitantes” y que no correspondían a la realidad.



Para Fernando Santos, exministro de Energía, las reservas anunciadas en el 2012 fueron “sobreestimadas” para justificar inversiones que al final no dieron resultados.

Entre estas se encuentra la Planta de Licuefacción de Gas Natural Bajo Alto, que convierte este combustible en líquido para emplearlo en la industria de la cerámica.



Solo esta obra tuvo un costo de final de USD 85 millones. Fueron alrededor de 30 millones más en relación con el precio inicial. Y, además, tiene fallas, según el Informe Petrolero presentado por el actual Gobierno en agosto del 2017.



Cuando se anunció el incremento de las reservas, las autoridades del Régimen anterior justificaron este descubrimiento, tras la reinterpretación de datos de exploración y una nueva campaña exploratoria a lo largo de 520 kilómetros cuadrados, de acuerdo con publicaciones de este Diario de marzo del 2012.



Pero a pesar de este anuncio y de la contratación de equipos especializados para perforar nuevos pozos (plataforma Jack up), en octubre del 2012, la producción diaria de gas natural no tuvo cambios mayores.



Entre el 2013 y el 2017, la producción diaria de gas natural alcanzó su pico máximo en el 2014, con 56 millones de pies cúbicos, luego esta descendió. El año anterior se registró una producción promedio por día de 45 millones de pies cúbicos, de acuerdo información del Ministerio de Hidrocarburos.

“Esta producción ha venido decayendo, básicamente no ha habido inversión en el campo Amistad”, expresó el ministro Pérez en la rendición de cuentas del 2017, que realizó a fines de febrero del 2018.



El abogado petrolero Luis Calero comentó que esta realidad evidencia la falta de capacidad económica de la empresa estatal para llevar adelante la explotación y la exploración adicional en este campo. “El Gobierno debe transparentar las inversiones que se han realizado en el campo Amistad y cuáles han sido los resultados”.



Para incrementar la producción de gas natural, en este año, el Régimen decidió instalar un compresor y construir una línea (tubería) desde el bloque 14 a la plataforma principal del campo Amistad.



Esto permitirá contar con combustible adicional de un pozo nuevo, que ya se encontraba perforado.

En contexto

​

El Estado asumió la operación del campo Amistad, en el 2011, luego de que el Gobierno anterior terminara de manera anticipada el contrato con Energy Development Company (EDC). La firma llegó a un acuerdo para salir del área a cambio de USD 70 millones.