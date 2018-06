‘El Gobierno tiene que atender las propuestas’

LEA TAMBIÉN

Entrevista con Jaime Bastidas, presidente del Comité Cívico del Carchi.



¿Carchi vive una situación más tranquila que en el resto de la frontera?



Ni tanto. Todas las personas estamos amenazados por igual. Pero, como somos una provincia prácticamente olvidada, parece que acá no pasa nada. Recuerde que aquí han matado a funcionarios y nadie ha sido sancionado.



¿Cuáles funcionarios han perdido la vida?



El exteniente político de la parroquia Tobar Donoso, Robison Chugá, fue asesinado recientemente (2 de abril pasado) y ya nadie habla de ese suceso. Además, hay casos frecuentes de robo en los que los cambistas de dinero de Tulcán han sido víctimas.



¿De dónde cree proviene esa violencia?



La mayoría de gente del Carchi es tranquila y trabajadora. Por eso creo que los responsables de la inseguridad son foráneos.



¿Ahora las autoridades han vuelto sus ojos a la franja fronteriza?



Sí, pero para ello tuvo que haber muertos, heridos y secuestrados. Sin embargo, preocupa la falta de transparencia y agilidad en problemas puntuales que han sucedido en la frontera norte.



Pero, ¿si hay actos delictivos y no trascienden se puede entender que no se denuncian?



Todos los días se producen delitos. Hay amenazas, extorsiones y muertes. Casi todos saben de eso en el Carchi. Pero hay un quemeimportismo de las autoridades. No hay a quién quejarse. Por eso muchos prefieren callar.



¿Y qué hace la sociedad civil ante eso?



Precisamente la formación del Comité Cívico para la Reactivación Económica del Carchi, integrado por los sectores productivos, es un grito de la sociedad ante el abandono. Hemos presentado ocho veces una hoja de ruta, con propuestas, al Gobierno central y aún no tenemos respuesta. Es por eso que las fuerzas vivas de la provincia presionan para que se realice un paro. Quieren cerrar el puente de Rumichaca, para presionar que llegue el Presidente y sus ministros, pero con resoluciones. Nosotros, como Comité Cívico, hemos frenado esa medida.



Pero, ya se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, por ejemplo.



Sí. Pero aún no hay el reglamento. Eso estamos exigiendo para que se pueda aplicar.



¿El reforzamiento de la frontera con las Fuerzas Armadas y la Policía sirve de algo?



Ecuador entra en un gasto para movilizar a la fuerza pública. Pero de qué sirve si en Colombia no hay apoyo. Ahí la mayor parte de la frontera está abandonada. Debería haber un control efectivo a los dos lados de la línea limítrofe.



¿Qué otros inconvenientes produce la falta de control en ese sector?



El contrabando. En Colombia casi todo es más barato, respecto a nuestro país, porque acá nos imponen tanto impuestos. Eso, más la falta de trabajo, vuelven atractivo el contrabando.



¿La falta de atención no es nueva en el Carchi?



Para las autoridades centrales parece que no existimos. Pero en época de elecciones llegan hasta dos veces.