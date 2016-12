Gloria Ordóñez rindió su testimonio anticipado con la presencia de Orlando Pérez

En más de una hora y media, Gloria Ordóñez rindió su testimonio anticipado en el caso que lleva contra Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo por haberla supuestamente agredido física y verbalmente, el pasado 5 de diciembre.

La diligencia se realizó la tarde de este miércoles 21 de diciembre del 2016, en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil. Al acto acudió la joven junto a su abogado, Hernán Ulloa, y Pérez con su defensor.



A la salida de la diligencia, a las 16:30, Ordóñez dio declaraciones en los exteriores del edificio donde dio su versión y dijo que se ratificó en lo que indicó en su denuncia. “Él me agredió en su casa. Me agarró de los cabellos y me arrastró para que me vaya”.



Una hora después, Pérez salió de la Unidad Judicial e indicó que “todo está en el proceso”. Su abogado, Gonzalo Lazcano, sostuvo que están a la espera de la realización de la audiencia de juzgamiento prevista para este martes 27 de diciembre “donde vamos a presentar muchas pruebas que van a demostrar el estado de inocencia de mi defendido”.



Lazcano se refirió al testimonio anticipado de Ordóñez y dijo que esta diligencia cumplió un paso procesal que ha sido señalado por la jueza. “Le hice preguntas en el ejercicio del derecho de contradicción y contraexaminamos a la joven”.



Según Ulloa, el caso se trataría de una contravención de violencia contra la mujer y el acusado podría enfrentar una pena de 7 a 30 días de prisión. “Aunque en la sentencia el juez puede determinar que el hecho se trata de un delito y podría remitirse el proceso a la Fiscalía para que se investigue”.