Gilmar Gutiérrez confirmó compra de bienes con dinero del fondo partidario

Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica (PSP), confirmó que en enero de este año puso una denuncia en la Fiscalía de Pichincha en contra del exresponsable del manejo económico de la tienda política. Esto –añadió el también asambleísta- porque no habría entregado documentación sobre su gestión.

Gutiérrez señala que el responsable de manejo económico es quien debería responder por la apertura de una “caja transitoria” para administrar los dineros depositados a la cuenta del partido. Citó el Código de la Democracia que en su artículo 371 establece que la recepción y el gasto del fondo partidario es competencia exclusiva del responsable económico. El artículo 372 obliga al responsable económico a mantener una cuenta única.



El legislador confirmó que durante la administración del anterior responsable económico (2012-2016) se adquirieron bienes, entre ellos una sede y un vehículo, que son usados para la capacitación política y el funcionamiento de la organización política. Evitó dar más detalles, porque afirma que no es quien debe responder por las cuentas.



Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador y excandidato a la Asamblea, señaló que la organización política sí entregó la información requerida al Consejo Nacional Electoral (CNE). Él comentó que los informes económicos de los años 2015 y 2016 sobre el fondo partidario fueron detallados a la autoridad electoral. Por eso presentará, en las próximas horas, una impugnación a la sanción de 12 meses que impuso el CNE en contra de la lista 3.



Esta resolución se basó en un informe que señala que la organización política no presentó documentación que justifique la creación, administración y uso de recursos públicos de la cuenta denominada como “caja transitoria”, con un monto de USD 1 051 931, que corresponde al 2015.



En la página web de la Función Judicial no se encontró la denuncia presentada por Gilmar Gutiérrez en este año en contra del responsable económico anterior. Lo que sí hay es un expediente por un posible delito de peculado en contra del presidente del Partido y en contra del exreponsable del manejo económico iniciado en el 2016. Según el archivo, el organismo de control habría identificado posibles inconsistencias en el manejo del dinero otorgado, en el 2011, del fondo partidario. La Fiscalía pidió el archivo de la causa.



A criterio de los hermanos Gutiérrez existe un afán de persecución del CNE por las denuncias de "supuesto fraude" que hizo Sociedad Patriótica en los comicios pasados. Añadieron que la responsabilidad de una persona (el exresponsable económico) no puede afectar a toda una organización política.