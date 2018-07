Gerente de Emaseo denuncia supuesto desmantelamiento de 35 recolectores, en cuatro años

LEA TAMBIÉN

Juan Neira, gerente de Emaseo, denunció este 11 de julio del 2018 que tras una auditoría de Contraloría se determinó que 35 recolectores fueron "deshuesados" entre el 1 de enero del 2014 y 31 de diciembre del 2017.

Lo informó durante una rueda de prensa en la que respondió a las manifestaciones del Comité de Trabajadores de Emaseo, que se oponen a la decisión de la Gerencia de alquilar 40 recolectores de basura, en lugar de comprarlos.



El funcionario dijo que a él no le corresponde determinar el monto del perjuicio a la empresa, pero señaló que en el estado en el que están ahora los vehículos estarían valorados en no más de USD 1 500 o 2 000, al ser declarados como chatarra, cuando se los habría adquirido en más de USD 100 000 años atrás.



En días pasados, este grupo intentó ingresar de forma violenta al Municipio de Quito, en el Centro Histórico, sin éxito. Y Neira relató que entre las 16:30 del lunes y la 01:00 de hoy, un grupo de trabajadores impidieron la salida de 20 funcionarios que estaban trabajando en el edificio de Emaseo, ubicado en la avenida Occidental.



Neira analizó estas protestas sumadas al daño que sufrieron los 35 vehículos y dijo: "Naturalmente, ¿por qué se oponen? Con el arrendamiento no va a haber la opción de que se desmantelen los vehículos". Según su criterio, no hay ningún argumento que sostenga la oposición de un sector de trabajadores que afirma estarían "manipulados por gente que no pertenece a Emaseo", sin precisar a quién se refería.



Neira agregó que se ha encontrado con una oposición sistemática al mejoramiento de las operaciones de recolección de basura. Explicó que tras un análisis se eligió a una de las 10 empresas que ofrecían opciones para brindar este servicio en la ciudad, porque fue la mejor opción. Nueve empresas ofrecían vehículos en venta, pero no cumplían con los requisitos técnicos o ponían condiciones que no podían aceptarse.



Finalmente se escogió a la empresa Valoriza, que renta los equipos y garantiza que los empleados continúen trabajando tanto en la operación de los vehículos como en el mantenimiento. El contrato incluye ocho vehículos adicionales, que se usarían en caso de que exista alguno dañado.

Según Neira, comprar nuevos recolectores costaría alrededor de USD 58 millones comprar y alquilar cuesta menos de 50 millones, lo cual significa un ahorro y evita el gasto en matriculación, mantenimiento, compra de repuestos, etc.



Neira afirma que máximo hasta el 15 de agosto estarán aquí 20 recolectores nuevos y que en los próximos días se lanzará el proceso para la compra de ocho recolectores de carga lateral "fiel a nuestro compromiso estamos empeñados en renovar la flota".



Actualmente, 73 volquetas hacen recolección de basura, y esta es una de las quejas de los trabajadores, porque afirman que deben retirar la basura de forma manual, lo cual representa un tema de insalubridad. Según Neira, por ahora estas volquetas permiten trabajar, aunque acepta que no es la forma adecuada, "pero la empresa está empeñada en mejorar las condiciones. Los trabajadores exigen maquinaria y se las vamos a dar".

Actualmente se está repotenciando 15 vehículos que ya pertenecen a Emaseo, tanto en las mecánicas de la empresa como en las de los proveedores.