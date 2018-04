Gen Rhea recibe el encargo de fiscal subrogante; Thania Moreno dice que no se aferra al cargo

La fiscal subrogante suspendida, Thania Moreno, participó de una comisión general de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el marco del proceso de juicio político que se sigue al fiscal Carlos Baca Mancheno.

En la mañana de ayer, miércoles 4 de abril del 2018, Moreno señaló que no se aferraba al cargo. Su declaración se dio luego de conocer que Gen Rhea, fiscal de Imbabura, recibió el encargo de fiscal subrogante durante 90 días. Ese es el tiempo que también está suspendida la doctora.



“Esto no quiere decir que estoy destituida. Hay cuatro procesos de sumarios en los cuales estoy ejerciendo mi legítimo derecho a la defensa. Tendríamos que ver los resultados de estos sumarios”, indicó al ser preguntada sobre si regresará al cargo.



La presencia de Moreno a la Fiscalía respondió a una convocatoria que hizo la Comisión. Ella señaló que hubo tres hechos que demostrarían el incumplimiento de las funciones del fiscal Baca Mancheno.



Por ejemplo, señaló que a finales de diciembre último y a inicios de este año no se le encargó la Fiscalía, pese a que Baca se ausentó del cargo. El artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que en ausencia temporal del Fiscal General, se le debe encargar el cargo al Subrogante.



“Le pedí una explicación a la Directora de Talento Humano diciéndole que no se puede dejar acéfala a la Institución”, añadió la fiscal suspendida.



Un segundo caso en el que se habría observado una conducta irregular de Baca, dijo, se dio cuando se le quitaron funcionarios de su despacho y agentes que estaban al servicio de casos que investigaba sin tener un informe técnico que respalde la acción.



Finalmente, señaló que ella abrió cuatro casos en contra de Baca Mancheno. Cuando fue suspendida, añadió, dejó la documentación al Secretario para que sea entregado al nuevo fiscal subrogante. Añadió que esa documentación habría sido solicitada por el fiscal Fabían Salazar “El único que podía haber recibido la información de los casos es el fiscal Gen Rhea”, sostuvo.