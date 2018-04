El futuro del fiscal Carlos Baca se define en dos frentes

LEA TAMBIÉN

Hasta este jueves, 26 de abril del 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional y el fiscal general Carlos Baca Mancheno deben ser convocados para la sustanciación del juicio político en contra del funcionario.

En esa sesión, Baca tendrá tres horas para defenderse. Los legisladores César Carrión (Creo) y Henry Cucalón (PSC) tendrán dos para cuestionarlo, con base en las pruebas recogidas por el informe de la Comisión de Fiscalización. Y el Fiscal tendrá una hora más para replicar esas acusaciones.



Tras esas seis horas, el debate se abrirá y podrán participar los 137 asambleístas, con un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Y uno de ellos podría mocionar la censura y destitución, que se aprobaría con un mínimo de 70 votos.



En caso de que ningún legislador mocione la sanción, el caso se archivará. Aunque, antes de conocer la fecha exacta de la convocatoria, tres bancadas comprometieron ya sus votos a favor de esa opción.



El Partido Social Cristiano (PSC), la Bancada de Integración Nacional (BIN) y SUMA consideran que las pruebas son suficientes para destituir al fiscal Baca. Entre estas tres agrupaciones suman 37 votos.



Cucalón, quien además fue uno de los proponentes del juicio, dijo que en el proceso en la Mesa de Fiscalización se demostró totalmente el incumplimiento de funciones y que el Fiscal, con sus acciones, intentó arrastrar la institucionalidad del país. “No garantiza ni transparencia ni

independencia”, señaló.

La evaluación del Cpccs está en la fase de investigación. Foto: Archivo / EL COMERCIO



Mientras que Guillermo Celi, coordinador del bloque de SUMA, explicó que el argumento más fuerte para la censura es la polémica entre Baca y José Serrano, que terminó en la destitución del segundo como presidente de la Asamblea.



Baca había utilizado a la Fiscalía para defenderse de una cuestión política y personal. Y vulneró los procedimientos legales al utilizar un audio sin judicializar, como una prueba para demostrar un supuesto plan entre Serrano y Carlos Pólit, excontralor y prófugo, para sacarlo del cargo.



Las bancadas de la Revolución Ciudadana (correístas), Alianza País (individual y aliados) y Creo, en cambio, esperan tener reuniones internas entre hoy y mañana para tomar una decisión formal. Además, quieren escuchar los argumentos de Baca para cumplir con el derecho a la defensa.



Aunque Fabricio Villamar, integrante del bloque de Creo, supone que los 22 votos de esa agrupación se sumarán a favor de la destitución y censura. En la cita interna escucharán un resumen del proceso por parte de Homero Castanier, quien integra la Comisión de Fiscalización.



Esa instancia recomendó que el juicio pase al Pleno ya que, supuestamente, el fiscal Baca Mancheno incumplió la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Juan Cristóbal Lloret, parte de la coordinación de la Revolución Ciudadana, indicó que la votación se definirá luego de la comparecencia y defensa del Fiscal en el Pleno. Añadió que deliberarán en función de los argumentos y evitarán prevaricar al dar a conocer sus argumentos previamente.



Sin embargo, considera que hay argumentos jurídicos adicionales a los que se presentaron en el informe de la Comisión, que demuestran un incumplimiento de funciones.



Por ejemplo, menciona que la Fiscalía no acusó a los empleados de la empresa brasileña Odebrecht, en la investigación del caso que lleva ese mismo nombre. “Se había dicho que ya fueron juzgados en otro país y no se ha exhibido la sentencia”, aclaró.



Ximena Peña y Daniel Mendoza, coordinadores del oficialismo, y sus aliados también prefieren no adelantar criterios. Esperarán a la sesión del Pleno y a una reunión de la bancada que se definirá esta semana. “El incumplimiento de funciones es bastante complejo de demostrar, pero es un juicio político y se debe esperar a la sesión de Pleno y escuchar al funcionario”, expuso.



Entre tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio tiene en sus manos una evaluación al fiscal Baca, que también podría terminar en su destitución anticipada.



Pero la consejera Myriam Félix indicó que esta semana todavía no se conocerá una decisión. Se están analizando las más de 103 denuncias que se presentaron en el proceso.