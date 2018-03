John Merlo: ‘La frontera se vigila a diario con aviones y helicópteros’

Entrevista con el contralmirante John Merlo, comandante de operaciones norte

Tras el ataque terrorista en San Lorenzo, las autoridades conformaron un Mando Unificado entre Policía y FF.AA. Esa agrupación está comandada por el contralmirante John Merlo. Este alto oficial de la Marina detalla lo que se ha descubierto en las operaciones conjuntas.

¿Qué exactamente han encontrado hasta ahora?

​

Dentro de la vigilancia y seguridad del cordón fronterizo se han decomisado 1,9 toneladas de clorhidrato de cocaína. Allí entran las 1,2 toneladas descubiertas de forma conjunta con Colombia.



¿Solo se ha hallado droga?



En estos patrullajes también se ha visto que muchas casas están abandonadas. Tienen un cuidador y él dice que no sabe quién es el dueño.



¿Qué tipos de casas son?



Hay casas que van desde aquellas hechas con caña hasta casas que tienen dos pisos, espacios grandes, el piso con baldosas, con sitios de distracción, cinco o seis baños, ocho o 10 cuartos. Entonces, sí llama la atención que en el sector haya ese tipo de viviendas.



¿En dónde se han descubierto estos bienes?



En zonas donde estamos patrullando, como Piedra Sellada, El Pan, Corriente Larga, Campanita, Mataje.



Puede ser que estas casas sirvan para que los disidentes de las FARC o gente vinculada al narcotráfico descansen.

​

Claro. No se puede descartar eso. Y esa es una de las primeras sospechas que se tiene.



¿Qué van a hacer con estos inmuebles?

​

Las casas están cerradas. No se puede allanar porque no se conoce quién es el dueño. En las reuniones con los COE de San Lorenzo y de Eloy Alfaro (en estado de excepción) se busca determinar si estos bienes se encuentran bajo el registro de la propiedad, cómo fueron adquiridas, ver a quiénes pertenecen los terrenos. En las primeras reuniones que hemos tenido se ve que muchos de los terrenos del sector limítrofe no tienen siquiera título de propiedad.



Este Diario recorrió poblaciones fronterizas del norte de Esmeraldas y en sectores como Palma Real o El Cauchal la gente dice que los narcos esconden la droga en playas y manglares. ¿Cómo está el control?



El determinar si existen (cargas de droga) en un manglar es complicado y ese es el trabajo que estamos haciendo. Además, entramos a las áreas para ver si hay sitios de refinamiento, cocinas, caletas o almacenamiento de drogas.



¿Cómo se opera para identificar esos sitios?

​

Hacemos exploraciones aéreas todos los días. Esto nos ha permitido identificar sitios de interés y luego revisamos minuciosamente esos lugares, para ver si hay algo ilegal.



¿Con qué aeronaves se hacen esos patrullajes?

​

Con los Súper Tucanos de la FAE, con helicópteros del Ejército y de la Armada.



¿La inspección es solamente visual o se toman fotografías y videos?



Las aeronaves hacen un reconocimiento con fotos y video de todas estas zonas.



La semana pasada ustedes informaron que en el sector de El Cauchal se encontró un cultivo de coca. ¿Los narcos quieren montar cultivos en Ecuador?

​

No, porque si ve usted el tamaño del cultivo (1 000 plantas) es pequeño. Son normalmente sitios que se utilizan como tipo invernadero.



¿Pero eso no significa que las redes delictivas están intentando instalarse?



Para poder hacerlo necesitan tener el control total de esa área y eso no se ha identificado. En esa zona no hay presencia de grupos irregulares.



En otras zonas del norte de Esmeraldas como Borbón, Montalvo y Rocafuerte, la gente ha visto avionetas desconocidas. ¿Ustedes han identificados pistas o saben si los narcos tienen rutas aéreas por esos sectores?

​

De que hay pistas, hay pistas. Pero muchas están registradas bajo conocimiento de la Dirección de Aviación Civil. Son pistas de tercer orden para uso de avionetas en camaroneras o para tareas agrícolas. La idea es que se mantengan para esas actividades.



En las poblaciones del norte de Esmeraldas, la Policía reporta un comercio poco usual. Por ejemplo, hay licores de USD 200 y joyas de hasta USD 1 600. Altos oficiales de la Policía confirman la presencia de mexicanos y colombianos, que serían parte de las redes ilegales.

​

La seguridad interna dentro de las poblaciones está a cargo de la Policía. Las actividades que está realizando el comando unificado son actividades de seguridad en frontera.



En el sur de Esmeraldas, la gente está atemorizada, porque los narcos están invadiendo sus tierras, para acopiar la droga.

​

Lo raro es que esto no está judicializado y no denuncian.



Están amenazados.



Si no hay denuncia, cómo puede entrar la Policía u otras instituciones competentes.



Ahora, ¿cómo están trabajando? El personal dice que faltan equipos.

​

Lamentablemente, la parte presupuesta sí limita para estar óptimos. Pero con los medios que tenemos debemos hacer los esfuerzos, para mantener el control y seguridad.



¿Qué necesitan?

​

Se han hecho los pedidos necesarios: armamentos y municiones, para completar la rotación.



¿Qué significa eso?

​

La gente que sale a operar lo hace con sus cargas básicas de operación. Entonces, estas municiones tienen que ser adquiridas para tener siempre el ‘stock’ necesario para el uso.



¿Cómo están en lanchas?

​

Lo ideal sería aumentar el número. Se está viendo la forma de mejorar la operatividad e incrementar el número, tanto para los guardacostas como para los cuerpos élite.



Con el estado de excepción, las autoridades anunciaron que se destinarán fondos para FF.AA. y para la seguridad de la frontera ¿Ya recibieron?



El dinero está entregado, pero pese a que existe un estado de excepción, que permite la compra urgente, las contrataciones no son fáciles de hacer. Lo principal es el abastecimiento y logística de los equipos que están en frontera. Se ha logrado tener las raciones alimenticias para la gente que sale a patrullar ocho días, la provisión de agua, de víveres y de transporte.

Trayectoria



John Merlo



Es el Comandante de Operaciones Norte y está al frente del mando Unificado, creado tras el atentado terrorista en San Lorenzo.



Idea. Dice que el equipamiento para el personal es una de las prioridades en las que se trabaja este momento. “A medida que esos medios requieren contratos más amplios, el tiempo para que nos entreguen será también más amplio”.