Otro frente por el sí se creó; Rafael Correa liderará el no

El Frente Amplio y Progresista (FAP) fue presentado en Quito, el 4 de enero del 2018. Lo conforman 168 organizaciones sociales y gremiales.

Sus representantes se unieron para trabajar en la campaña por el sí de la consulta popular.

A la cabeza de ese nuevo espacio está el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y director provincial de Alianza País (AP).



“Sí a la consulta, porque profundiza la democracia. Sí, porque fortalece la propuesta de diálogo. No todos los que somos de izquierda y somos de AP somos corruptos”, comentó el Prefecto.



El lanzamiento del frente se hizo en el auditorio del Consejo Nacional Electoral. En las primeras filas se vio a la viceprefecta de Pichincha, Marcela Costales, la consejala de Quito, Carla Cevallos, Gabriel Riera, de la asociación de jubilados Batalla de Tarqui, Marco Carrión, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, entre otros.



El siguiente paso del Frente será concretar acercamientos con las 36 organizaciones que fueron inscritas por el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el sí, oficialmente.



“Quisiéramos hablar con ellas para trabajar al unísono. La distribución de recursos que hace el CNE se hace para las 36 y el aporte es mínimo. Vamos a buscar una promoción colectiva”, comentó Gustavo Baroja.

El Prefecto también se refirió al anuncio de la llegada del expresidente Rafael Correa, para hacer campaña por el no.



Indicó que tiene el derecho de hacerlo y que no se puede desconocer su poder político y de convocatoria. “Pero el resultado de esta elección será contrario a su postura porque el diálogo ha reemplazado a la confrontación”.



Correa tenía previsto llegar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, en la madrugada del viernes. Se planificó para hoy una serie de reuniones con los directores que están a cargo de la organización de la campaña política por el no en la consulta popular.



Tras esos encuentros se analiza la posibilidad de que realice un recorrido puerta a puerta en la calle 46 y la CH, en el suburbio del Puerto Principal.



Gabriela Rivadeneira, legisladora por Alianza País y cercana a Correa, comentó que su seguridad estará a cargo del personal que está en servicio pasivo y que colaboró con el expresidente cuando aún estaba en el poder.



El sábado 7 de enero, el expresidente acudirá al lanzamiento oficial de la campaña en Portoviejo (Manabí) y luego recorrerá Manta.



El frente correísta de AP no fue calificado para poder hacer campaña, por lo que usará como tarima al Foro de Mujeres, que es una de las cuatro organizaciones habilitadas para promocionar esta opción.