Francisco Rocha: ‘La LOC debe promover derechos, no sanciones’

Francisco Rocha es el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) e integrante de Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La última organización ha recogido aportes de varios sectores para estructurar una propuesta que permita mejorar la norma. Rocha habla de los principales cambios que esperan sean debatidos en el Legislativo.

¿Cuáles son las principales modificaciones que se proponen desde el Grupo?



Eliminar todo lo punitivo. Sacar de la Ley todo lo que deba ser parte de otras normativas, como la de Cultura y Telecomunicaciones. Y acoplarla a los convenios internacionales suscritos por el país. Necesitamos una Ley Orgánica de Comunicación que promueva derechos, no sanciones.



En ese sentido, ¿cuál debe ser el futuro de la Superin­tendencia de la Información y Comunicación (Supercom)?



La Supercom se creó inconstitucionalmente. Hay que adecuar la Ley para la inexistencia de esta institución juzgadora. Y algunas atribuciones pasarlas al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).



Ahora, ¿sería el Cordicom el encargado de imponer sanciones?



La idea es tener una Ley que no sea sancionadora. El Cordicom podría encargarse de la regulación, pero no para ahogar a los medios, como ha ocurrido. Más bien para seguir los procesos administrativos. Si hay que rectificar una nota, hay que hacerlo, pero como se hace en democracia. Es decir, siguiendo un debido proceso. Puede aplicarse un mecanismo de mediación con las partes que puede resultar en acuerdos como una entrevista, por ejemplo.



La Ley debe ser discutida en la Asamblea. Ahí hay voces que se oponen a eliminar las sanciones económicas. En el escenario de que se mantengan, ¿cómo deberían regularse?



Una ley no puede regularse en virtud de las ventas o lo facturado. Puede ser que los meses que sirven para el cálcu­lo de una multa hayan sido buenos, pero el resto de meses del año no. Una sanción de unos USD 100 000 puede implicar, dependiendo del medio, su desaparición. Cuando alguien se pasa un semáforo en rojo no se lo sanciona en función de la marca y del precio del carro. La sanción es igual para cualquier vehículo. Lo correcto sería hacerlo con base en el salario mínimo vital. Aunque no creemos que debamos mantener una ley sancionatoria.



En la actual normativa se incluyó la figura del linchamiento mediático, ¿cuál es la propuesta del grupo en relación con este tema?



Esa figura choca con todos los convenios internacionales; fue inventada. Una cosa es que la noticia sea tan fuerte que todos los medios hablen de esa noticia y otra muy distinta que todos nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, para calificar de acto delictivo el dar a conocer un audio. Eso le corresponde a un juez, no a los medios. Esa figura debe eliminarse.

¿Cuál es la alternativa en torno al artículo que obliga a publicar todo lo que sea de interés público?



¿Quién califica qué es de relevancia pública y qué no? Hay que eliminar todo lo que sea subjetivo de la Ley. Si quieren que les publiquemos manifiestos políticos eso debe ir a intereses generales, no a las páginas informativas. Si convocan a una rueda de prensa, nosotros cubrimos si es trascendente para la sociedad; no deberíamos estar obligados a publicar porque el Gobierno cree que debemos hacerlo.



Algunos sectores han destacado como un aspecto positivo de la Ley la obligatoriedad de que el 50% de la música en radios sea ecuatoriana, ¿cómo ve este aspecto el Grupo?



Desde mi punto de vista es una apreciación incorrecta. Al obligar a pasar una canción 30 veces se termina por hartar a la ciudadanía. El debate de fondo no debería ser la cantidad de música que se incluya en la programación de las radios, sino qué se puede hacer para fomentar la producción nacional, la creación musical, la calidad de la oferta, la promoción de nuestros artistas.



¿Y sobre la disposición de cumplir con el 5% de contenido intercultural en los medios?



Yo pregunto, ¿lo étnico es intercultural exclusivamente? Este es un país, según la Constitución, multicultural, plurinacional y multiétnico. Es un país mestizo. Así nos reconocemos. Lo mestizo, por tanto, en esencia, es intercultural. El tratamiento de la comunicación no puede ser ni étnico ni ideológico sino plural. El espacio debe definirse en función de las noticias y no de un mínimo legal. Si un tema es importante y debe ir en primera página, se lo debe poner.

¿Han tenido ya acercamientos con el Gobierno para promover estos cambios a la LOC?



Las conversaciones han sido más con los sectores parlamentarios. Con el Ejecutivo hay acercamientos, diálogos, pero algo más claro y amplio no existe. Algunos representantes del Presidente creen que nos hacen un favor. Su arrogancia no ha permitido que las reformas a la Ley se encaminen. Cuando uno exige derechos no pide favores.



¿Si el Gobierno no encamina el proceso, qué opción queda?



Luis Macas dijo que el Consejo de Participación transitorio estaría dispuesto a impulsar la reforma. Aunque hubiese sido importante que el Presidente presentara la Ley.

Su trayectoria



Es periodista y analista político. Sus estudios de tercer nivel los hizo en la Universidad Central. Cuenta con un diplomado en Opinión Pública y un doctorado social en Antropología.



Punto de vista



Considera que la nueva Ley de Comunicación debe adecuarse a los convenios internacionales que Ecuador ha suscrito. Y que se debe eliminar lo subjetivo.