El Foro de la Mujer lanzó en Manabí su campaña por el no con figuras del correísmo

El Foro de la Mujer lanzó oficialmente la campaña por el No la mañana de este sábado 6 de enero del 2018. La jornada se desarrolló en un acto en la Plaza Cívica de Montecristi, en la provincia de Manabí.

Para la actividad proselitista llegaron simpatizantes del correísmo desde varios cantones manabitas. Y estuvo presidida por figuras del correísmo, entre ellas los asambleístas Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, el excanciller Ricardo Patiño y el expresidente Rafael Correa.



En el acto los militantes flamearon banderas verdes de Alianza País (AP) y gritaron consignas como "fuera traidor" y "siete veces no".



Correa, en su discurso, invitó a los manabitas a hacer campaña puerta a puerta para captar votos negativos para la consulta popular y referendo.



Explicó que hay que votar No a las siete preguntas porque cinco de ellas pudieron ser tratadas en la Asamblea Nacional y que su presencia en la iniciativa presidencial es para incidir en el voto a favor del Si.



Reiteró que el proceso es inconstitucional porque no hubo un dictamen constitucional. También hizo énfasis en la pregunta sobre la reeleccion indefinida a la que calificó como una regresión de derechos.



Mientras, la pregunta sobre el cese de funciones al Consejo de Participación Ciudadana dijo es un "golpe de Estado", mientras que la Ley de Plusvalía pretende beneficiar a grupos de la construcción y supuestos especuladores.



"Por eso es legítimo decirles siete veces No", anotó Correa tras señalar que ese voto negativo también puede ser de rechazo a la traición.



En el acto participaron varios de los legisladores que fueron citados para participar esta tarde en la Asamblea Nacional para conocer y designar al reemplazo de Jorge Glas en la Vicepresidencia.



"No voy a asistir a la sesión porque de ninguna forma voy a patrocinar una selección de una terna que no ha cumplido los requisitos que establece el artículo 145 de la Constitución. Se debió haber pedido la comprobación de la Corte Constitucional de la ausencia temporal o definitiva y que el cargo haya sido declarado en abandono por una tercera parte de la Asamblea. Eso no ha ocurrido", puntualizó Aguiñaga.

