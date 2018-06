Fiscalía recaba más versiones sobre crimen de Jorge Gabela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía receptó nuevas versiones en la investigación por el asesinato del general Jorge Gabela.

Eran cerca de las 11:00 de ayer (martes 26 de junio del 2018) cuando a las oficinas de la entidad ingresó la exsecretaria del ministerio de Justicia, Cecilia Carrera.



Durante una hora y media, la exfuncionaria relató lo que conocía del informe final que realizó el perito Roberto Meza cuando investigó el asesinato del excomandante de la FAE. Ese documento actualmente está desaparecido y la Fiscalía comenzó una indagación. En la diligencia de ayer estuvo presente Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. Él indicó que la exfuncionaria habría sido la persona que recibió el informe final de Meza. Pero esto no pudo ser corroborado con Carrera, pues no se pronunció tras finalizar su versión ante la Fiscalía. Personal de la entidad dijo que abandonó las oficinas por la puerta trasera.



Pero según Román, la exfuncionaria dio nombres de otras personas que conformaron el Comité Interinstitucional. En ese listado estarían exviceministros del Interior, exministros de Defensa y funcionarios de Justicia.



Por eso, el abogado de la familia Gabela pidió ayer que la Fiscalía llame a rendir versiones a más funcionarios de las tres Carteras de Estado, especialmente a extitulares, pues dice que hasta el momento solamente se ha convocado al exministro de Justicia, Lenin Lara, quien actualmente es alcalde de Esmeraldas.

Él deberá comparecer el viernes a las 09:30 y al igual que Carrera deberá responder una serie de preguntas con relación al informe final en donde se detallan las causas por las que fue asesinado el exjefe militar, en el 2010.



La familia de Gabela, incluso, pide que se convoque a los exministros de Defensa, María Fernanda Espinosa y Fernando Cordero, además de los extitulares de Justicia, José Serrano y Ledy Zúñiga.



El abogado de esta última también estuvo presente en la versión de ayer.

Mientras tanto, la Fiscalía aún recaba datos relacionados con los miembros del Comité Interinstitucional que habrían recibido el informe final del perito Meza. Entre ellos están Zúñiga y otros cinco exministros.



Hasta ayer, la Fiscalía esperaba que el Ministerio de Justicia entregara las actas de las reuniones que mantuvo el Comité Interinstitucional.

Para Román, esos documentos son importantes para conocer si hubo o no el informe final del perito Meza, quien ha asegurado que sí lo entregó y que allí se decía que el asesinato de Gabela fue por delincuencia organizada.



Pero la Fiscalía ya hizo un pedido formal a Meza. A través de una boleta de notificación le solicitó que entregue el informe final que fue proporcionado al Comité Interinstitucional.



Ayer 26 de junio del 2018, este Diario se comunicó con Meza para conocer si entregará el informe a la Fiscalía y dijo que no lo hará porque no tiene una copia del mismo. Pero afirmó que comunicó a la Fiscalía que está a disposición de reconstruir el informe que se perdió.



Otro pedido que la Fiscalía le hizo al perito fue que entregue una copia del contrato que fue celebrado entre él y el Comité Interinstitucional.



Ayer debían comparecer dos exfuncionarios más del Ministerio de Justicia, pero no llegaron a las diligencias.