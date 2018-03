Fiscalía recoge una versión en La Florida sobre el caso Petrochina

El fiscal Fabián Salazar tomó la versión de Zaldívar Miguel, representante legal de Hogan Lowells, una firma internacional de abogados, la mañana de este jueves 8 de marzo del 2018, como parte de las diligencias sobre el caso Petrochina.

Este expediente, abierto en el 2016, indaga las supuestas irregularidades en la venta anticipa de petróleo a China.



Según la Fiscalía, la diligencia se realiza en el Consulado de Ecuador en La Florida, de forma reservada.



La empresa Hogan Lowells asesoró legalmente al Ecuador sobre uno de los contratos de venta de crudo que se suscribieron con el país asiático.

AHORA | En el Consulado de Ecuador en Florida, EE.UU. rinde versión Zaldívar Miguel, representante legal de Hogan Lowels. Entrega información al fiscal Fabián Salazar, sobre el proceso de contratación en #CasoPetrochina. Fiscalía continúa con las investigaciones. pic.twitter.com/NF4Z6LFni9 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 8 de marzo de 2018



Por este caso, han rendido versión Enrique Cadena Marín, un empresario ecuatoriano señalado como posible intermediario en el transporte del petróleo que sale del país. También ha declarado el expresidente Rafael Correa.

El exmandatario señaló que él solo firmó un acuerdo en el 2010. “Pero de ahí en adelante cambió la ley. Yo no he firmado más. Me acusan de unas preventas petroleras del 2016, pero tendrán que demostrar” .



Según el Ministro de Hidrocarburos, el país se comprometió a vender a Petrochina 763,8 millones de barriles de crudo hasta el 2024. A cambio recibió USD 9 970 millones en créditos y anticipos.