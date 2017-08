Fiscal pide acusar a exministro peruano como coautor en asesinato de periodista

El fiscal Luis Landa pidió hoy (9 de agosto de 2017) acusar al exministro peruano del Interior Daniel Urresti como coautor en el asesinato en 1988 del periodista Hugo Bustíos, durante una audiencia judicial en la que pidió cambiar la imputación inicial de autoría mediata.

Landa declaró que se puede establecer, a partir de los testimonios recogidos en la investigación, que Urresti, un general del Ejército en retiro que fue ministro en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), formó parte del grupo que asesinó a Hugo Bustíos.

El fiscal agregó que hubo una planificación militar para el aniquilamiento del reportero de la revista Caretas y que en la emboscada militar que le causó la muerte se usaron armas cortas y explosivos.



"Entre los que dispararon contra Bustíos estaban el capitán Arturo (Urresti), Centurión y Ojos de Gato", dijo Landa en referencia a los alias de los militares acusados por el asesinato.



En tal sentido, el representante del Ministerio Público sostuvo que sobre el exministro recae la imputación de ser coautor del asesinato de Bustíos, un cargo por el que afronta una pena de 25 años de prisión.



Los magistrados del Colegiado B de la Sala Penal Nacional evaluarán la precisión presentada por el fiscal Landa y el proceso continuará el próximo viernes en Lima.



La acusación inicial del fiscal contra Urresti fue como autor mediato dentro de un aparato organizado de poder, pero hoy explicó que el exministro formó parte del grupo de militares de la Base Contrasubversiva de Castropampa, que cometieron el crimen el 24 de noviembre de 1988 en la provincia de Huanta, en la región Ayacucho.



Landa mencionó la declaración de la testigo Ysabel Rodríguez Chipana, quien en 2015 dijo que pudo identificar al capitán Arturo, el seudónimo de Urresti; al capitán Ojos de Gato, el ya sentenciado Amador Vidal Sanbento y al sargento Centurión, el fallecido Johnny Zapata Acuña, entre los uniformados que atacaron a Bustíos y a su colega Eduardo Rojas, que sobrevivió y declaró en el juicio.



El abogado de la familia Bustíos, Hernán Barrenechea, sostuvo que la modificación del título de imputación tiene amparo legal y el Ministerio Público está facultado para hacerlo.



"No existe vulneración del derecho de defensa ni al debido proceso", aseguró el letrado.



Sin embargo, Urresti se quejó de que el fiscal haya presentado un recurso que no está previsto en la ley, en lugar de definir su acusación final.



"A mí no me interesa si cambian la acusación a directo porque no tengo absolutamente nada que ver. Es más, a mí ni la viuda ni la familia Bustíos me acusa, ellos no son los que acusan, el que denuncia es el capital Vidal Sanbento en su desesperación para que revisen su caso", declaró Urresti a Canal N.



Hugo Bustíos era corresponsal de la revista Caretas que investigaba un asesinato atribuido a la banda armada Sendero Luminoso en Ayacucho y acudió a la base militar para pedir autorización y poder desplazarse por la zona del caso que indagaba, pero desapareció en ese lugar.

Urresti desempeñó funciones de jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho durante el conflicto armado con Sendero Luminoso y estaba destacado a esa base militar en la época en la que desapareció Bustíos