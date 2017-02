Fiscalía investigará ‘posible filtración’ de información reservada sobre Odebrecht

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía del Ecuador señaló la tarde de este viernes 10 de febrero del 2017 que "la información que circula corresponde a un trámite interno entre la Dirección de Asuntos Internacionales y Wilson Toainga, fiscal que investiga el caso Odebrecht".

La información que circula corresponde a un trámite interno entre la Dirección de Asuntos Internacionales y el fiscal del #CasoOdebrecht — FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 10 de febrero de 2017

En el boletín, la entidad agrega que de Brasil "no ha llegado ningún documento oficial con información del caso Odebrecht" y que "no existe ninguna devolución de información que se relacione con la Asistencia Penal de Brasil por falta de peritos".



El documento que circula en redes sociales está fechado el 7 de febrero del 2017 y allí se señala que la Directora de Asuntos Internacionales (e) devuelve al fiscal Toainga "información remitida por el Ministerio Público Federal, Procuraduría de la República de Paraná, relacionada a la empresa Odebrecht", porque "la traducción al idioma español no se ha podido realizar", pues "el Consejo de la Judicatura no cuenta con peritos acreditados en idioma portugués".



Esta mañana, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que sería una "negligencia terrible" la devolución de esa información por falta de peritos.



"De confirmarse esa devolución, sería una barbaridad, porque no puede usarse, como pretexto, el hecho de que no existiese algún perito calificado, traductor de una lengua específica, para devolver información tan importante. De confirmarse, sería una barbaridad", señaló Jalkh en la mañana.



En el comunicado de la Fiscalía también se dice que "iniciará una investigación por la posible filtración y divulgación de información que es parte de la investigación previa del caso Odebrecht".



Luego indica lo siguiente: “El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 180, indica que se trata de información protegida, la producida por la Fiscalía en el marco de la investigación previa. Para la difusión de información de circulación restringida existe una pena de uno a tres años”.