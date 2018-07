La Fiscalía abre dos indagaciones más a partir del caso de Fernando Balda

LEA TAMBIÉN

Peculado y fraude procesal. Esos son los dos nuevos delitos que la Fiscalía General también sospecha que se cometieron en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Así lo indica un oficio que elaboró el fiscal General, Paúl Pérez. Según el documento, los indicios de esos ilícitos se desprendieron en la investigación por el plagio del exlegislador, cuya instrucción fiscal terminó el miércoles pasado.



Por eso Pérez solicitó este jueves, 19 de julio del 2018, a la jueza Daniella Camacho que fije hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio.



En esa diligencia se prevé que la Fiscalía emita su dictamen en contra o a favor de los seis procesados del caso.



Entre ellos está el expresidente Rafael Correa, sobre quien la Fiscalía tiene nuevos elementos para acusarlo.



El Fiscal General aseguró que en las “últimas semanas” se han obtenido más datos del caso y por eso pedirá nuevas medidas cautelares para el exmandatario, quien actualmente tiene en su contra una orden de prisión preventiva.

Ahora, la idea es buscar un mecanismo para impedir que el expresidente venda sus bienes en Ecuador. Esto ocurre, porque el pasado 18 de junio, Correa donó su vivienda de Quito a su hijo Miguel.



El predio, ubicado en el sector de Monteserrín, está valorado en USD 422 000. El traspaso se concretó con un poder que Correa y su esposa Anne Malherbe le concedieron a Pierina Correa, hermana del exmandatario. En ese documento se indica que se reserva el usufructo vitalicio a favor de la esposa del exjefe de Estado. Esto significa que Correa se deslinda de la propiedad.



Esa donación ha sido criticada por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Su directora, Diana Salazar, indicó en EXA que la acción de Correa es una burla para el pueblo ecuatoriano. “Se nos han burlado, el mismo día que se presenta una acusación, (Correa) realiza una donación. Eso es inconcebible, es inaceptable”.



Por eso, la Fiscalía prepara el pedido para las nuevas medidas cautelares. Otra acción que ha realizado el fiscal Pérez es ordenar la apertura de dos indagaciones previas para investigar los nuevos delitos.



Esos procesos estarán a cargo de la fiscal Ximena Peña, quien también ha investigado en el proceso por el secuestro.



Todos estos nuevos hechos han sido cuestionados por Caopolicán Ochoa, abogado del exmandatario. El jurista en una entrevista que mantuvo este jueves con EL COMERCIO, rechazó las acciones de la Fiscalía y dijo que no existen pruebas de que el expresidente haya participado en el plagio de Balda. En torno a los dos nuevos delitos que se van a investigar, Ochoa dijo que analizará su defensa en su debido tiempo y criticó que la Fiscalía no investigue más denuncias, que, según Ochoa, fueron la base del proceso por plagio. Él también ha solicitado a la Corte información sobre si Balda tiene procesos judiciales en su contra y si posee orden de captura. Pero la petición fue negada.



Este jueves, Ochoa también se refirió a la donación de la casa al hijo menor de Correa.



“¿Cuál es el problema de eso? Es una decisión personal que la tiene cualquier persona. El expresidente no tenía prohibición de enajenar bienes. Todo el trámite fue legal, no se ha violado ninguna ley o norma”.



De allí que cree que el pedido de la Fiscalía de investigar un supuesto fraude procesal es una exageración. Lo mismo piensa de la orden de captura que pesa sobre Correa.



Por eso, ha señalado que el lunes, en la audiencia de apelación a la detención, su argumento estará enfocado en que el supuesto secuestro de Balda no se realizó en Ecuador. Para Ochoa, eso significa que no exista una materialidad del delito y que la prisión preventiva del exmandatario es desproporcionada.



Pero en el país, la orden de captura del expresidente ya fue distribuida en todas las unidades de la Policía Judicial. Esto se dio pese a que el exjefe de Estado vive en Bélgica.



Entre tanto, el asambleísta José Serrano se pronunció este jueves sobre la grabación filtrada de una reunión que mantuvo con el exagente de la Senain, Raúl Chicaiza. El legislador admitió que recibió al exuniformado, pero dijo que la información de ese audio ha sido descontextualizada. Además, indicó que la Fiscalía no lo vinculó al proceso porque no hay “duda alguna” que no es responsable del hecho.



La instrucción fiscal del caso Balda se cerró el miércoles, tras cuatro meses de investigación. En la lista de procesados están el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, tres agentes de la Senain y Rafael Correa.