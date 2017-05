Fiscalía aclara error involuntario en información sobre el caso Odebrecht

La aclaración fue publicada en la página web de la Fiscalía General del Estado. En el documento titulado 'Caso Odebrecht: Aclaración' se dice que la entidad cometió un error involuntario en el boletín de prensa, emitido el sábado 22 de abril del 2017. En ese comunicado se decía que el exministro Alecksey Mosquera habría recibido un pago de la constructora brasileña Odebrecht por el proyecto Toachi Pilatón. Según la Fiscalía, el monto que entregó la firma al exfuncionario ascendía a USD 1 millón. Esa información la habría obtenido de la versión de Rodrigo Tacla, exabogado de la constructora brasileña.

Pero ayer, ocho días después, la Fiscalía aclara que en la versión de Tacla no se señala el nombre del proyecto. Este nuevo comunicado aparece luego de que el presidente Rafael Correa, el sábado, durante su enlace ciudadano, dijera que la Fiscalía “inventó” una relación entre el pago de Odebrecht al exministro Mosquera con el proyecto Toachi Pilatón.

​

El Mandatario señaló que no está defendiendo a Mosquera ni tampoco descartando que haya recibido un pago de Odebretch. Sino que, para él, este pago no tiene nada que ver con el contrato del proyecto y se ratificó en que no hubo coímas de por medio.



La explicación del Mandatario fue que el depósito que hizo la constructora a Mosquera se habría dado en el 2011, es decir tres años después de que se firmara el contrato por el proyecto Toachi. Además, explicó que ha leído la versión de Tacla y que en ninguna parte menciona al proyecto Toachi.

​

Por eso, el Jefe de Estado pidió sanciones a los fiscales “que indujeron al Fiscal General (Galo Chiriboga)" a cometer este error. Y que en caso de que no se toman las medidas, deberá actuar la Asamblea Nacional a través del control político. “Invito a la Fiscalía a que me refuten”, advirtió.



Un día después de esas declaraciones, Fiscalía realiza la aclaración, pero no se ha informado de posibles sanciones a funcionarios.