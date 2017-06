Fiscalia realiza nuevos operativos por el caso Odebrecht

Los operativos por el caso Odebrecth continúan. Este jueves 8 de junio de 2017 se realizaron nuevos allanamientos a empresas e inmuebles en diferentes lugares de Guayaquil.

La Fiscalía del Ecuador informó a través de su cuenta de Twitter que se "realizó está madrugada un nuevo operativo en la ciudad de Guayaquil en caso Odebrecth".

ÚLTIMA HORA: La Fiscalía General del Estado realizó esta madrugada un nuevo operativo en la ciudad de #Guayaquil en #CasoOdebrecht. — FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 8 de junio de 2017



El ministro del Interior, César Navas, confirmó al mediodía que se realizó el operativo y que se allanaron varios inmuebles del Puerto Principal, pero no hubo detenidos.



Navas dijo que en la madrugada de hoy hubo varios allanamientos a varias empresas e inmuebles. "No hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles y no hubo novedades".



Esto indicó el Ministro al ser consultado sobre los operativos durante una rueda de prensa que se realizó en la Gobernación de Guayaquil. Navas dirige el Consejo de Seguridad Provincial que sesión en el Puerto Principal.