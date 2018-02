Fiscalía arrancó las diligencias sobre el audio de José Serrano y Carlos Pólit

Las primeras diligencias comenzaron a despacharse. Ayer, 27 de febrero del 2018, el fiscal Fabián Salazar incorporó al expediente judicial 44-2018 el audio de la conversación que mantuvieron el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo, Carlos Pólit.

Se trata de una investigación reservada, en la que aún no se ha establecido cuál es el delito.



Antes del mediodía, a la Unidad de Delitos Flagrantes de Quito llegó un escrito del fiscal Salazar, en el que solicitaba la autorización judicial para realizar el reconocimiento de la conversación. “He pedido al juez que señale fecha y hora para esta diligencia”, dijo.



El reconocimiento del audio es un procedimiento regular en cualquier investigación.



Según el Código Penal (art. 477), esta diligencia se realiza en una audiencia reservada a la que deben asistir la Fiscalía, el demandado, dos peritos y el juez que autoriza la reproducción del contenido digital.



La norma penal también dice que el fiscal podrá ordenar la identificación de voces a través de personas que afirmen poder reconocer a los inter­locutores. La Fiscalía, en un comunicado, confirmó que nombró a dos peritos para que se encarguen de cotejar las voces.



Para la entidad, la grabación revela cómo el Presidente de la Asamblea y Pólit “se ponen de acuerdo para forjar documentos” en contra de su titular y cómo hablan de “bajarlo”.



Ayer, la Fiscalía insistió en la “gravedad” de esa conversación y dijo que el archivo le llegó a través de las redes sociales. “El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de su existencia”.



Para la Fiscalía, tanto el contenido como los interlocutores de la grabación han sido confirmados luego de que Serrano entregara en la Fiscalía una “copia certificada” de un informe de la Contraloría en donde se analiza el trabajo de Carlos Baca en la Comisión del 30-S.



La denuncia señala que el Fiscal cobró un sueldo pese a que su cargo era sin remuneración y que este rubro habría salido de la cuenta de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).



Por estos hechos, la fiscal subro­gante Thania Moreno indaga a Baca por un posible pecu­lado. El lunes, la investigadora reveló que además de este caso había abiertas otras dos indagaciones (ver recuadro).



En la tarde, Moreno emitió un comunicado en el que no usó los logotipos de la Fiscalía ni firmó su contenido. Simplemente redactó en una hoja, en Word, que una de las indagaciones contra su superior la abrió tras recibir la denuncia de un ciudadano.



Según Moreno, el jueves de la semana pasada un exfuncionario de la Fiscalía denunció a Baca por un supuesto incumplimiento de una orden legítima. Justificó que abrió ese expediente el lunes, debido a que la semana pasada reemplazó a Baca en la Fiscalía General, ya que él se encontraba de viaje.



El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, calificó estos hechos de “extremadamente graves” y dijo que deben ser “investigados por las instancias pertinentes”.



Jalkh también sostuvo que los jueces que conocerán el proceso actuarán “con total independencia”.



José Serrano no habló ayer del tema. En la tarde estaba citado para que rinda una versión en la Fiscalía en torno al secuestro del exasambleísta Fernando Balda. La cita estaba señalada para las 16:00, pero se conoció que había solicitado, por escrito, el diferimiento.



Balda sí llegó a la Fiscalía. “El día de hoy, aquel que ha hablado de transparencia, aquel que dice que se enfrenta a los delincuentes y que combate a la corrupción, no ha venido a rendir su versión. El Ecuador necesita saber lo que ocurrió en el caso de mi secuestro.

Aquí se cometió un crimen de Estado y se quiere mantener en la impunidad, tratando de bajarse al fiscal Baca”, aseguró Balda.



Por la mañana, Serrano mantuvo una reunión con el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Thomas A. Shannon. Allí hablaron del combate al narcotráfico y al crimen organizado. No se abordaron otros temas.

Las investigaciones penales

​

Contra Carlos Baca Mancheno

Fiscal General del Estado

​

Peculado El 16 de enero se abrió de una investigación reservada por supuestos pagos de la cuenta de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia para la Comisión del 30-S.

Fraude procesal La fiscal subrogrante Thania Moreno solo ha señalado que este caso también está relacionado con el expediente por el 30-S.



Incumplimiento de orden legítima Este caso se inicia aparentemente a partir de la denuncia de un exfuncionario de la Fiscalía en contra de Baca.



Intimidación El Presidente de la Asamblea presentó la denuncia contra el Fiscal tras divulgar su conversación.