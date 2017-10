Fiscalía analiza el teléfono celular de maestro con decenas de fotos de niños

El teléfono celular de uno de los maestros implicados en el presunto abuso sexual a niños de una escuela pública del norte de Guayaquil puede revelar información de más víctimas. La Fiscalía del Guayas hará una pericia informática del equipo, que almacenaría decenas de fotografías de menores de edad.

“La modalidad no solamente es el abuso sexual -dijo la fiscal provincial, Patricia Morejón-. Se establece que en el teléfono hay fotografías de niños. Si se revisa un teléfono no ve una foto, ve varias fotos que pueden superar diez, veinte, treinta, pueden ser más de 100 niños. Mientras no hagamos la pericia no podemos tener datos ciertos”, explicó.



Sin embargo, la fiscal provincial del Guayas aclaró este jueves 12 de octubre del 2017 que las fotografías no precisamente pudieron haber sido captadas dentro del plantel, sino que además podría haber información externa. Por eso también realizan una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.



Hasta ahora la Fiscalía ha recopilado tres entrevistas psicológicas a niños de entre 7 y 8 años, hay un reconocimiento médico y diez denuncias contra el docente detenido. Por los testimonios de los pequeños alumnos de tercero de básica se investiga del presunto delito de violación, tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Según ese artículo, la violación es “el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal”. “Los niños están hablando de una violación vía oral, tortura…”, dijo Morejón.



En una de las denuncias, la madre de un pequeño de 7 años relató que su hijo le contó que “el profesor le habría puesto su pene en la boca, le pegaba cuando estaba en el baño de la escuela y lo amenazaba con matarlo”.



“Es incalculable porque es un delito oculto. Si tres niños dicen lo que dicen de un profesor, ¿cuántas víctimas habrá que no denuncian? Eso es lo que queremos saber”, dijo la fiscal del Guayas.



La unidad educativa fue intervenida por el Ministerio de Educación. Este miércoles 11 de octubre, la subsecretaria de la zona 8, Erika Laínez, visitó el establecimiento y se reunió con los padres de los afectados. “No los abandonaremos, no encubriremos a nadie ni permitiremos que este hecho quede en la impunidad”, les dijo, según un comunicado de la entidad.



La funcionaria además explicó que la junta distrital de resolución de conflictos abrió sumarios administrativos en contra de los docentes implicados, como lo establece la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Y que dictaron las medidas de protección a favor de los estudiantes.



Los fiscales a cargo del caso receptarán nuevas versiones y alistan pericias dentro del plantel.“Tenemos que investigar también en años atrás. Si estamos hablando de un profesor que tiene muchos años en un centro educativo, tenemos que sugerir que si hay más víctimas de años anteriores también nos hagan conocer, porque el delito no ha prescrito para seguir investigando y llegar a determinar todo", señaló Morejón.



Este jueves, la Subsecretaría de Educación de la zona 8 se reunirá con la fiscal provincial. La Fiscalía también indaga el rol de las autoridades del establecimiento educativo en el manejo de las denuncias de los padres.



Morejón enfatizó además que están respetando los derechos del maestro detenido. “La investigación es objetiva. El procesado no está en indefensión. Tiene sus abogados, se va a despachar todo lo que él pide, no se le están irrespetando las garantías del debido proceso”.