El fiscal electo Carlos Baca Mancheno asistió al taller político de Alianza País

No atendió a los medios de comunicación. Pero, las cámaras de televisión pudieron captar el momento de la llegada de Carlos Baca Mancheno, Fiscal General electo, a la Hostería San José de Puembo, donde Alianza País mantuvo un taller político los días miércoles 26 y jueves 27 de abril del 2017.

El jurista acudió el jueves. Según la dirigencia de AP, el taller se había realizado para delinear la estrategia política del Movimiento para los próximos cuatro años de gobierno así como para hacer una evaluación de las elecciones y la campaña electoral recientes.



Baca Mancheno fue consejero presidencial de Rafael Correa hasta enero pasado, cuando inicio el concurso para la designación del nuevo Fiscal. Fue el mejor puntuado en la fase de méritos y oposición. Obtuvo 94 de 100 puntos posibles. Tras su designación, solo resta que la Asamblea lo posesione oficialmente en el cargo, que ocupará hasta el 2022. Esto se hará en junio.

El Fiscal electo también ocupó otros cargos en el actual Gobierno. En el 2013 fue nombrado director de la Comisión que investigó la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010.



Su designación como Fiscal tuvo varios cuestionamientos por su cercanía al oficialismo. Gonzalo Realpe, quien también se postuló para el cargo, dijo el 14 de marzo pasado que con su designación el actual Gobierno garantiza “un fiscal completamente oficialista”.



Otro asistente del jueves fue Omar Simon, exsecretario particular de la Presidencia. Este Diario se comunicó con él para conocer las razones de su asistencia y las conclusiones del taller. Pero, el prefirió no hablar del tema porque -dijo- no le correspondía.



A la cita asistieron, además de Rafael Correa y Lenín Moreno, los ministros Ricardo Patiño, Guillaume Long, Paola Pabón; los asambleístas electos José Serrano, Pabel Muñoz, Doris Soliz; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.