Fiscal solicitó diferir toma de testimonios anticipados en caso Balda

Dos de los tres policías procesados por el secuestro del político Fernando Balda debían rendir su testimonio anticipado la mañana de este miércoles, 30 de mayo del 2018, en la Corte Nacional de Justicia, pero la diligencia fue suspendida.

A las 08:10, el fiscal general, Paúl Reina, solicitó a través de un escrito que se difiera la práctica de los testimonios.



Según detalla el documento, no fue posible coordinar con el Sistema de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el proceso penal para que proporcionen las medidas de seguridad personal de los detenidos.

Agrega que la suspensión de la diligencia tiene además el propósito de que las personas que se encuentran notificadas para su vinculación, es decir el exdirector de la Senain, Pablo Romero y el excomandante de la Policía, Fausto Tamayo, ejerzan su derecho a la defensa y puedan contrainterrogar a los procesados.



La audiencia de vinculación de los dos exfuncionarios está programada para las 10:30 del 31 de mayo.



Para Felipe Rodríguez, abogado de Balda, la decisión del fiscal es oportuna.



Señala que al no realizarles aún la audiencia de vinculación, los dos exfuncionarios no son sujetos procesales y sus abogados no podrían estar presentes en la diligencia de testimonios anticipados, violando su derecho al contrainterrogatorio.



La defensa de Balda solicitará que la toma de testimonios a los dos procesados sea en esta misma semana o máximo durante la primera de junio.