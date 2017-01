Tercer fiscal fue designado en el caso Petroecuador

La investigación del entramado de corrupción en la estatal Petroecuador fue encargada ahora al fiscal Juan Zúñiga. Así lo informó, la mañana del domingo 15 de enero del 2017, la Fiscalía.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad explicó que el nuevo investigador fue designado por el fiscal general, Galo Chiriboga. Según la información oficial, el nombramiento de Zúñiga se habría concretado el viernes.



Esto debido a que el Consejo de la Judicatura, ese día, suspendió por tres meses, al fiscal Jacinto Tibanlombo, quien llevaba la indagación por supuesto cohecho en contra de 18 personas. La decisión de la Judicatura se conoció en la audiencia donde Tibanlombo debía acusar o no a los procesados.



La jueza Karen Matamoros leyó parte de la resolución y pidió a la Fiscalía Provincial de Pichincha que designara a un nuevo fiscal para continuar con la diligencia, que se reanudará mañana. Así lo recordó ayer, Thania Moreno, fiscal provincial.



En una entrevista con este Diario, la funcionaria explicó que tras conocer el pedido de la jueza Matamoros, ella designó al fiscal Oswaldo Carvajal para que asumiera el caso.

Pero el domingo, Moreno conoció que el fiscal Galo Chiriboga oficializó a Juan Carlos Zúñiga. Al preguntarle cuál será el investigador que se encargará del caso dijo que ella cumplió con su función. “Tal vez el doctor Chiriboga no conoció de mi oficio”, señaló.



Diego Velasco, abogado de Álex Bravo, uno de los procesados, también se enteró el 15 de enero del nuevo investigador. Según él, a pesar de que no ha recibido ninguna notificación por escrito, cree que se impondrá la decisión del Fiscal General, pues no solo se encargó el caso Petroecuador a Zúñiga, sino toda la Fiscalía Especializada de Administración Pública N° 3, que era dirigida por Tibanlombo. Según la Judicatura, la salida de este último se dio porque “pretendía dejar fuera a siete implicados”.



Para los abogados de los procesados, el cambio creó una dificultad, pues el fiscal que asume el caso debe revisar hasta el martes 17 de enero las 13 000 páginas que tiene el expediente. El viernes, Jorge Acosta, abogado de Jaime y Juan Baquerizo dijo que era “físicamente imposible”.



Hasta la fecha, la Fiscalía General ha iniciado 19 casos por supuestos actos ilícitos cometidos en la estatal petrolera. Seis están en instrucción fiscal y los otros 13 en investigación previa.

Pero, por la indagación de cohecho, el nuevo fiscal deberá sustentar, el martes, su dictamen. Entre los implicados están Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de hidrocarburos, y sus familiares.



Según el presidente, Rafael Correa, estos últimos serían a quienes el fiscal Tibanlombo pretendía dejar fuera del juicio, al igual que a parientes de Álex Bravo. Por eso calificó de “terrible” la actuación del investigador.



Además, explicó que los familiares de los dos procesados conocían que en sus cuentas bancarias les depositaban fuertes sumas de dinero.



Incluso, en el expediente fiscal se detalla dos asistencias internacionales de Panamá. La última llegó al país en diciembre. El fiscal Tibanlombo fue el encargado de revisar ese documento de 72 páginas.



Allí se detalla que entre los procesados existen personas que son beneficiarios de empresas contratistas de Petroecuador. Además, el informe contiene documentos que certifican la constitución de compañías que actualmente están indagadas.