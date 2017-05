Carlos Baca está en Brasil por delaciones del caso Odebrecht

Hasta la tarde del lunes 29 de mayo de 2017, el fiscal general Carlos Baca Mancheno solo dijo que viajaría “pronto” a Brasil. Pero su departamento de prensa confirmó que salió a primera hora de ayer, 30 de mayo, desde el aeropuerto de Quito.

En Brasil, el funcionario prevé reunirse, este miércoles 31, con representantes de la Procuraduría General y “establecer acuerdos para fortalecer la cooperación” entre ambos entes.



La idea es que la próxima semana (aún no se conoce la fecha exacta) viaje un equipo de fiscales, secretarios y técnicos ecuatorianos para que procesen toda la información que Brasil tiene previsto entregar al país desde mañana, 1 de junio, día en que esa nación prometió levantar la confidencialidad que pesa actualmente sobre el caso.



No se descarta que esa comitiva esté presidida por el fiscal Wilson Toainga, quien está al frente de la indagación de Odebrecht en Ecuador. Él no acompañó ayer a Baca Mancheno, pues aseguró que recaba datos desde su oficina, en Quito.



Según la Procuraduría de Brasil, en las delaciones que entregaron los 78 directivos de la constructora aparecen fechas, nombres y montos de los sobornos pagados a funcionarios de la Región.

En Ecuador, la empresa brasileña aparentemente desembolsó USD 33,5 millones en los últimos 10 años.



Precisamente, ayer se conoció que el Fiscal General y las autoridades brasileñas definirán cuál será el proceso de entrega y recepción de toda esa documentación.



En el resto de la región también hay expectativa por la llegada del 1 de junio. Argentina, Colombia y Perú esperan acceder a los datos judiciales y avanzar en las investigaciones locales.



Desde diciembre pasado, cuando se conoció este escándalo de corrupción, hasta el lunes último, las autoridades han capturado a 40 personas en América Latina, entre políticos y empresarios.



El pronunciamiento sobre Mosquera



Ayer, EL COMERCIO accedió a documentos relacionados con la investigación que la Fiscalía sigue en contra del exministro de Energía Alecksey Mosquera, y el empresario Marcelo Endara.



En esos documentos consta el informe que la jueza Canòlich Mingorance, de la Corte de Justicia del Principado de Andorra, envió el 26 de abril pasado a Ecuador.



En ese país, Mignorance, apoyada de agentes policiales, rastreó los movimientos financieros de Mosquera y Endara, entre 2008 y 2011.



En sus conclusiones, la magistrada asegura que Tokyo Traders y Percy Trading, dos ‘offshore’ vinculadas a los ecuatorianos, recibieron USD 1 millón de Klienfeld, otra firma de papel manejada por la empresa Odebrecht.



Y concluye esto: “Por lo que respecta a las aportaciones realizadas en las cuentas, no se encuentran justificadas documentalmente”. Y luego precisa que “únicamente se hace mención a unas supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría; por lo tanto, una escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”.



¿A qué se atribuyen esos recursos? Tras las investigaciones, Mingorance asegura que Mosquera y Endara “han recibido fondos que responden a pagos ligados muy probablemente a sobornos”.

Pero esto ha sido desmentido por la defensa de los procesados.



Rigoberto Ibarra, abogado del exministro, dijo que el USD 1 millón provino de una consultoría y que fue “un acuerdo entre privados”.



Las autoridades de Andorra también hacen referencia a las dos empresas utilizadas para recibir y mover el dinero de Odebrecht y concluyen que “es evidente que el uso de testaferros y sociedades ‘offshore’ tenían un motivo claro: evitar conocer el último beneficiario”.



Según el informe del país europeo, el millón de dólares llegó a Tokyo Traders a través de cuatro giros (tres de USD 200 000 y uno de USD 400 000). El primero se hizo en abril del 2008 y el último en septiembre de ese año.



Andorra advierte que Endara fungía como representante de Tokyo Traders, pero aclara que el beneficiario final era Mosquera. Es decir, Odebrecht transfirió el millón de dólares cuando Mosquera aún se desempeñaba como ministro de Energía.



En contexto

Mañana, 1 de junio, se cumplen los seis meses de sigilo judicial que Brasil y Odebrecht acordaron el año pasado. Las delaciones de los 78 exejecutivos serán liberadas, pero únicamente a nivel judicial. Por este caso, en Ecuador hay dos personas detenidas.