La Fiesta de la Luz atrajo, en tres noches, a 1 635 100 asistentes

La noche del viernes pasado (11 de agosto del 2017), según los datos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, la asistencia de personas a la Fiesta de la Luz superó toda expectativa. 855 100 personas llegaron al Centro Histórico para ver las muestras de este evento.

Según Juan Zapata, secretario de Seguridad, el balance de esa noche es positivo. “Se registraron 12 emergencias leves lo cual, para el número de visitantes al Centro, es positivo”, señaló.



El viernes hubo 12 emergencias médicas, una labor de parto, 1 hecho de violencia civil, cinco niños extraviados y ocho adultos mayores, además de dos robos y un escándalo público.



Según el Municipio, con base en la cifra de asistentes, la edición de la Fiesta de la Luz del viernes pasado hace de este evento el segundo más grande después de la venida del papa Francisco.



Al ser un programa de acogida masiva originó varios inconvenientes para los asistentes. El principal es la aglomeración de personas en el paso hacia la obra de la basílica de La Merced, en las calles Chile y Cuenca.



En ese punto, para que los visitantes observen la muestra a cargo de Fidel El Juri y Incola Cruz se formaban filas que copaban la calle Chile y demoraban el paso de los visitantes.



Según Zapata, las características topográficas de ese tramo de la Chile complicaron las cosas. Sin embargo, para las siguientes ediciones se piensa eliminar ese punto para las muestras. A decir de Zapata, eso se compensaría con que San Francisco ya esté habilitado.

Otro fenómeno propio de este tipo de eventos es la venta informal. Por las calles de todo el recorrido, comerciantes autónomos se han ubicado para vender sus productos. Según la Secretaría de Seguridad, la noche del viernes pasado se reubicaron a 270 puestos.



Sin embargo, Zapata cree que se debe tomar en cuenta que, mientras este tipo de negocios no afecten a visitantes y locales del Centro, son parte de la posibilidad de obtener ingresos para estos comerciantes



Sobre los niños extraviados, Zapata lo atribuye a no tomar en cuenta la recomendación de no llevar al recorrido niños menores de cinco años.



“La mayoría de extraviados son menores de cinco años. Con la cantidad de gente que asiste, este tipo de emergencias suelen darse. Todos han sido encontrados y entregados a sus familiares”, dijo.



La primera noche del evento, el miércoles pasado, a la Fiesta de la Luz legaron 200 000 personas. La segunda noche, el jueves pasado, 580 000. Con la asistencia del viernes pasado, hubo un total de 1 635 100 asistentes. Es decir, a dos noches de la finalización del programa ya se superó el 1, 5 millones de personas que asistieron a la primera edición, en octubre de 2016.



Este es el segundo año consecutivo en el que se realiza la Fiesta de la Luz, un evento que tiene su origen en la ciudad francesa de Lyon. A diferencia del 2016, este año se aumentaron las obras presentadas de cinco a nueve. Se incluyó a la Catedral, en la Plaza Grande y a la iglesia de la Basílica. El evento finaliza mañana.