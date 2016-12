Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez otra vez pueden ir a la cárcel

La Sala del Tribunal Contencioso Tributario aceptó la apelación del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Así, el Tribunal rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.

El abogado defensor de ambos, Julio César Sarango, lo confirmó este 21 de diciembre del 2016. Él presentará un recurso de aclaración y ampliación. El objetivo de estos recursos es solicitar al juez que examine de nuevo, en caso de que se puede hasta corregir, una determinada providencia dictada con anterioridad. Ambos procesados se encuentran en sus hogares actualmente.



Sarango señaló que el Tribunal Contencioso Tributario “hizo caso” a todo lo expuesto por Mera, el pasado 30 de noviembre cuando presentó la apelación. “El Tribunal dice que el hábeas corpus no cabe si no se ha detenido a los procesados. Esto no es así, este recurso es universal y también puede prevenir una detención”.



La defensa tiene tres días para evitar la ejecución de la sentencia. Adelantó que este miércoles 21 de diciembre presentará el recurso. El pasado 21 de noviembre, en la Sala 3 de la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de hábeas corpus solicitada por la defensa del exasambleista Cléver Jiménez y del exsindicalista Fernando Villavicencio.



El tribunal, presidido por Édgar Flores aceptó ese recurso. Esto implica que ambos procesados no podrían ser detenidos mientras dure el proceso legal en su contra por, supuestamente, difundir información confidencial de funcionarios públicos.



Antes, el 14 de noviembre, el juez Jorge Blum, de la Corte Nacional de Justicia, emitió la orden de prisión preventiva contra ambos.



El exlegislador y el sindicalista enfrentan un proceso por supuestamente haber ‘hackeado’ correos electrónicos de funcionarios del Gobierno y haber difundido información sensible para el Estado ecuatoriano. La Fiscalía presentó como evidencias correos electrónicos y datos de equipos electrónicos de Villavicencio y Jiménez que fueron obtenidos luego de varios allanamientos en 2013.