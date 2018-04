Fernando del Rincón: 'El crimen es un ataque a la vida, la libertad de prensa y a los ecuatorianos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fernando del Rincón, periodista de CNN en Español que ha seguido el caso de los tres periodistas de Grupo El Comercio que fueron asesinados, habló con este Diario sobre el impacto que generó este hecho y la compleja situación que vive la Región.

Durante 19 días el estatus de los tres periodistas fue de secuestrados. ¿Qué lectura hace usted del desenlace?

​

Es terrible, algo que no tiene palabras para definirse. Es una atrocidad en todos los sentidos. Esto es un ataque a la vida como seres humanos, a la libertad de prensa, a los ecuatorianos. Es un hecho frustrante. Me siento muy afectado porque siempre he pensado que los periodistas somos como una familia y debemos vernos sí. La pérdida de uno de nosotros debe sentirse y respetarse. Debe haber transparencia para dar con los responsables y que se enfrente la justicia como se deba enfrentar. Es una situación triste y atroz.



Ecuador no ha vivido actos de tal violencia, como ya viven otros países de la Región por guerrilla o narcotráfico. ¿Podrían expandirse hechos de ese tipo en toda América Latina?



Este problema no se va a expandir, ya está presente. Es un problema regional, latinoamericano. Hay que voltear a ver a México, Honduras, Guatemala, etc. Son países con presencia del narcotráfico y hay casos de periodistas que si bien no han sido secuestrados y retenidos por un tiempo, son asesinados. Sus cuerpos aparecen en algún terreno tirados o se los reporta como desaparecidos y en menos de 24 horas hallan los cuerpos. El narcotráfico es una enfermedad terrible de Latinoamérica y los periodistas estamos pagando con nuestras vidas el hacer nuestro trabajo. Eso es lo que pasa, lo que no se atiende y lo que nos tiene llorando a tres en Ecuador.



En su cuenta de Twitter usted indicó que vino a Ecuador dados los hechos suscitados. ¿Qué agenda mantendrá?

​

Hay que ver cómo se desarrolla la información, cualquier anuncio que pudiera hacer Ecuador o Colombia. Este 15 de abril tenemos preparado un programa especial sobre el caso en el que estarán importantes invitados. En la noche saldrá al aire un programa con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Uno de los puntos que se analizará será el asesinato de los colegas. Hay información importante que no se ha dado a conocer. En adelante vamos a ver cómo ocurre la cobertura en el transcurso de esta semana. Quisiera haber hecho más…no pude. Aquí estamos. Seguiré apoyando a los familiares en su búsqueda de la verdad.