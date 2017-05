FARC dice que entrega de depósitos de armas puede tardar más de lo previsto

La entrega de los escondites de armas de las FARC puede prolongarse más allá del periodo de 180 días previsto para el desarme de esa guerrilla debido a la complejidad logística, dijo el viernes 5 de mayo del 2017 Julián Gallo Cubillos alias "Carlos Antonio Lozada", miembro del secretariado de esa organización.

"No estamos pidiendo ningún plazo, hemos expresado que estamos dispuestos a cumplir compromisos pactados desde la implementación, pero la realidad se impone y el país conoce que ha habido retrasos (...), por eso consideramos necesario darnos un tiempo más entre las partes para cumplir compromisos mutuos contemplados en los acuerdos", dijo Lozada en entrevista con Blu Radio.



Lozada, quien formó parte del equipo negociador de paz de las FARC, aseguró que aunque faltan tres semanas para el 31 de mayo, cuando vence el plazo inicial de la dejación de armas, la entrega de los depósitos puede prolongarse unos tres meses, pero subrayó que el compromiso de la guerrilla con esa tarea es "indeclinable".



Asimismo, afirmó que la cantidad exacta de escondites destinados al almacenamiento de armas y explosivos asciende a 949, cifra que no fue confirmada antes por la ausencia de un "inventario general" y que hará que "no se pueda cumplir con la fecha estipulada para recoger la totalidad del armamento".



"No teníamos una estadística general por las condiciones de la guerra irregular, que no permite tener ese tipo de archivos de forma centralizada. Cuando pudimos tener un inventario general fue sorpresiva esa suma", dijo.

Eso llevó a que los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), liderado por la ONU, "entendieran la complejidad del proceso", según Lozada.



El jefe guerrillero manifestó que el arsenal de 54 fusiles y explosivos, entre otras armas, hallado el mes pasado por el Ejército en el caserío de La Esmeralda, en el departamento del Putumayo (sur) fue incautado "incumpliendo protocolos".



"Esa caleta (escondite) fue entregada por un informante, y el Ministerio de Defensa, incumpliendo protocolos, procedió a la incautación de material, entonces hicimos el reclamo al MMV porque estaba acordado que todo el material bélico está a disposición de ellos", subrayó.



Lozada también advirtió que, pese a que el MMV "ya tiene el total de los escondites de armas en el país" y el número de gente que debe participar en el proceso de recuperación, "es un riesgo latente" que pueda haber material que no se haya registrado durante el conflicto armado.



Sobre el dinero de las FARC, aseguró que no tiene una cifra aproximada de la cantidad, pero afirmó que mantienen su compromiso de entregar ese listado de bienes de la guerrilla.